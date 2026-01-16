Η Μαρία Σολωμού μίλησε στο podcast του Παναγιώτη Σίμου και αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση και τα σχόλια που δέχτηκε, για όσα είπε για τους 50αρηδες, επιμένοντας στην άποψή της, πως όσοι άντρες αυτής της ηλικίας είναι μόνοι και δεν έχουν παντρευτεί, «κάτι δεν πηγαίνει καλά» με εκείνους.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την ατάκα της σχετικά με τους 50ρηδες, η οποία είχε σχολιαστεί από διάφορα πρόσωπα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Daily Κους-Κους», με απόσπασμά της να προβάλλεται την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο «Happy Day». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε διάφορα περιστατικά που της έχουν συμβεί στον δρόμο, στα οποία έχει αντιδράσει έντονα.

Όσο για το πώς διαχειρίστηκε το σχόλιο ορισμένων αντρών στον δρόμο, όταν της απάντησαν για τη δήλωση με τους 50άρηδες, εξήγησε: «Επειδή είχα πει για τους 50άρηδες, που κανείς τελικά δεν κατάλαβε τι είπα, έχω χίλια τα εκατό δίκιο σε αυτό που είπα. Βγήκαν στον δρόμο 5 άντρες να μου πουν “ε, Σολωμού που είπες αυτό” και τραβάω χειρόφρενο, κατεβαίνω κάτω και τους παίρνω στο κατόπι. Είχα σταματήσει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και λέω, “ελάτε λίγο εδώ να μου πείτε γιατί δεν άκουσα καλά”. Έχεις δει 30αρηδες να τρέχουν;».

Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού περιέγραψε περιστατικά «μίσους» που έχει δεχτεί από άντρες και μια άλλη έντονη αντίδρασή της στον δρόμο: «Έχω ζήσει λίγο παραπάνω hate από τα αγόρια μου. Eγώ δεν τσακώνομαι στον δρόμο. Έχει τύχει να οδηγώ και περνάνε πεζοί στον δρόμο, πέντε αγόρια. Μου είπαν για κάποιον, τι κάνει ο τάδε. Είχα τον γιο μου στο αυτοκίνητο με την κοπέλα του. Ήμασταν στην κίνηση και προσπερνάνε και λένε, “ε Σολωμού, με αυτόν κτλ”, τραβάω χειρόφρενο, ανοίγω την πόρτα, μου λέει ο γιος μου, “μαμά, μαμά”. Βγαίνω έξω και του λέω, “τι είπες ρε; Έλα εδώ” και αρχίζουν και τρέχουν τα 17χρονα».

Τον περασμένο Μάρτιο, η ηθοποιός είχε τοποθετηθεί για τις σχέσεις που συνήθως δημιουργούν οι άντρες μεγαλύτερης ηλικίας με νεότερες γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι είναι σύνηθες οι 50άρηδες να έχουν δίπλα τους μια σύντροφο μικρότερης ηλικίας. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι άντρες αυτής της ηλικίας που παραμένουν ανύπαντροι ή δεν έχουν κάνει οικογένεια ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.