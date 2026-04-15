Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε για τη στιγμή που ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, έμαθαν ότι η κόρη τους, Μαρίλια, επιθυμεί να ακολουθήσει την υποκριτική, αποκαλύπτοντας πως η είδηση αρχικά τους αιφνιδίασε.

Σε συνέντευξή του το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική επιλογή της κόρης του, τονίζοντας ότι σήμερα αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος για την πορεία της.

Όπως εξήγησε, η Μαρίλια Μητρούση δεν είχε από την αρχή αποφασίσει να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα με τους γονείς της. Έτσι, όταν ο ίδιος και η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου πληροφορήθηκαν την απόφασή της, η πρώτη τους αντίδραση ήταν ο προβληματισμός και το άγχος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαι περήφανος για την κόρη μου, γιατί έχει διανύσει μια σημαντική πορεία. Μεγάλωσε με δύο ηθοποιούς, μέσα σε θεατρικό περιβάλλον, παρακολουθώντας από κοντά τα πράγματα, και στη συνέχεια πέρασε στη Θεατρολογία. Φοίτησε στο Ωδείο Αθηνών, ασχολήθηκε με τη μουσική και αποφοίτησε πρώτη με Άριστα. Όταν μου είπε “θα γίνω ηθοποιός”, κοιταχτήκαμε με την πρώην σύζυγό μου και σκεφτήκαμε: “και αν δεν είναι καλή; Θα λένε ότι είναι η κόρη του Μητρούση…”».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι, μόλις διαπίστωσε πως η κόρη του έχει πραγματικό ταλέντο στο θέατρο, δεν παρενέβη ποτέ στην πορεία της, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό του: «Όταν είδα ότι κάνει για το θέατρο, δεν της είπα ποτέ τίποτα. Της αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που κάνει».