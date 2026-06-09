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Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» της Τρίτης (09/06/2026) ήταν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Ο δημοφιλής ηθοποιός παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Φαίη Σκορδά και τον Άρη Καβατζίκη, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τις δίδυμες κόρες του, Όλγα και Νίκη, οι οποίες ασχολούνται επαγγελματικά με το τραγούδι ως «Σκιαδαρέσες».

Η συνέντευξη του ηθοποιού στο «Βuongiorno»

Νίκη Σκιαδαρέση-Γιάγκος Σκιαδαρέσης-Όλγα Σκιαδαρέση

Αναφερόμενος στα πρώτα βήματα των παιδιών του, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης εξομολογήθηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωπες με πολλές κλειστές πόρτες. Μάλιστα, ο ίδιος σχολίασε με χιούμορ αλλά και αιχμηρό τρόπο τα κακόβουλα σχόλια που ακούγονται, τονίζοντας ότι γελάει όταν κάποιοι ισχυρίζονται πως οι κόρες του πέτυχαν μόνο λόγω των διάσημων γονιών τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πως υπάρχει ζήλια.

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«Η μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να ανοίγουν τα φτερά τους, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένες. Στην αρχή που ήταν λίγες οι συναυλίες πήγαινα. Είμαι ένας γονιός που χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να κάνουν αυτό που τους αρέσει», είπε αρχικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είπε στη συνέχεια: «Στην αρχή δεν μου άρεσε το “Σκιαδαρέσες” γιατί μου φαινόταν κακόηχο, δεν μου άρεσε και το επίθετό μου. Δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους, είπα εφόσον το θέλετε, κάντε το. Στη δική μας περίπτωση το όνομά μας ήταν εμπόδιο, παρά βοήθεια. Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, αντιθέτως έκλεισαν πολλές πόρτες κι έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Γελάω όταν ακούω να λένε ότι “αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα”. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά.

Παράλληλα, μιλώντας για τις κόρες του ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και με φώναξε ο καθηγητής να μου πει ότι δεν θα τις πάρει και τις δύο, αλλά μόνο τη μία. Και του είπαμε όχι, δεν θα έρθει στη σχολή καμία από τις δύο. Μου είπαν κι άλλα πράγματα που, αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό».

Η αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού

Επίσης, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέστης με αφορμή την παρουσίαση της παράστασης «Εκτός Ύλης Reloaded» στην Ευρωβουλή δήλωσε ότι δεν μπορούσε να είναι βουλευτής.

«Είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε να είναι γέννημα δικό μου, με εκφράζει σχεδόν απόλυτα όσον αφορά τις θέσεις του. Είναι χαρά μου να μπορώ να το επικοινωνήσω. Μιλά για παθογένειες και δύσκολα πράγματα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, για μένα είναι χαρά και προσωπική ικανοποίηση να μπορώ να εκφραστώ απέναντι σε κόσμο με ένα κείμενο που έχει δύναμη και μπορεί να προβληματίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

«Με ενοχλεί που είναι κατακερματισμένη η αντιπολίτευση, ενώ θα μπορούσε να είναι ισχυρή. Εκτιμώ την Μαρία Καρυστιανού, θα δείξει, βρίσκω σεβαστό το δικαίωμά της να ασχοληθεί με την πολιτική», σχολίασε ακόμα για την πολιτική επικαιρότητα.