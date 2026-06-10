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Ο Τάιλερ Μέιν, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Sabretooth στην ταινία «X-Men», γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, μια εξαιρετικά σπάνια μορφή της νόσου στους άνδρες.

Ο 59χρονος ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι ξεκινά άμεσα χημειοθεραπείες.

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«Έχω κάποια δυσάρεστα νέα. Σήμερα αρχίζω χημειοθεραπεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής του και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία».

Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες παραμένει ένα θέμα για το οποίο γίνεται ελάχιστη συζήτηση, γεγονός που συχνά οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και δυσμενέστερη πρόγνωση.

«Επειδή σχεδόν δεν μιλάμε γι’ αυτό, η διάγνωση γίνεται συνήθως σε πιο προχωρημένο στάδιο και οι συνέπειες είναι σοβαρότερες. Θέλω να συμβάλω ώστε αυτό να αλλάξει», τόνισε.

Στο τέλος του βίντεο, ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα σύντομο πλάνο από το νοσοκομείο, την ώρα που ξεκινούσε τη θεραπεία του, λέγοντας με αισιοδοξία: «Αντίο, καρκίνε!».

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην το πω σε κανέναν»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του εξήγησε γιατί αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη διάγνωσή του, αλλά και πώς εντοπίστηκε η ασθένεια.

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«Ναι, έχω καρκίνο του μαστού. Και ναι, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού αφορά άνδρες», έγραψε.

Ο Μέιν παραδέχθηκε ότι αρχικά σκέφτηκε να κρατήσει το πρόβλημα υγείας του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Θα είμαι ειλικρινής. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην το πω σε κανέναν. Είναι κάπως ντροπιαστικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άλλαξε γνώμη όταν συνειδητοποίησε πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση των ανδρών για μια νόσο που συχνά παραμένει αόρατη.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύζυγό του, στην οποία αποδίδει καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση. Όπως αποκάλυψε, αρκετοί γιατροί αρχικά δεν θεώρησαν ανησυχητικό το εξόγκωμα που είχε εντοπιστεί. Ωστόσο, η σύζυγός του επέμεινε να αφαιρεθεί, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ανακάλυψη του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο.

«Οι γιατροί ουσιαστικά απέρριψαν τις ανησυχίες μου. Αν η γυναίκα μου δεν επέμενε να αφαιρεθεί το εξόγκωμα, ίσως να μην το είχαμε εντοπίσει εγκαίρως», δήλωσε.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τους άνδρες να ενημερώνονται και να μην αγνοούν πιθανά συμπτώματα, επισημαίνοντας ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα.

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