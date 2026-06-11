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Τη δική της απάντηση στα σχόλια που προκάλεσε πρόσφατη αποκάλυψη για την καθημερινότητά της έδωσε η Κατερίνα Γερονικολού, επιλέγοντας να σχολιάσει με χιούμορ αλλά και αιχμές τα στερεότυπα γύρω από τους ρόλους των φύλων μέσα στο σπίτι.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη ότι στο σπίτι τους προτιμούν συχνά να παραγγέλνουν φαγητό αντί να μαγειρεύουν. Η ηθοποιός βρέθηκε στο στόχαστρο επικριτικών σχολίων στα social media, με αρκετούς χρήστες να την κατηγορούν ότι δεν ανταποκρίνεται στον παραδοσιακό ρόλο της «νοικοκυράς».

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Μέσα από ανάρτησή της, η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε με σαφή διάθεση να στηλιτεύσει παρωχημένες αντιλήψεις, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα του σπιτιού και οι οικιακές υποχρεώσεις δεν αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη της γυναίκας, αλλά μοιράζονται ισότιμα ανάμεσα στα δύο μέλη ενός ζευγαριού.

Για την ανάρτησή τους επέλεξε μία ΑΙ φωτογραφία που τραβήχτηκε για την παράσταση του «του Αγοριού Απέναντι» που την απεικονίζει να φορά ποδιά, μπροστά στην κουζίνα.

Η ηθοποιός έγραψε για τις απαιτήσεις της κοινωνίας που θέλει την γυναίκα να είναι όμορφη, ελκυστική, μητέρα και νοικοκυρά, σε μία εποχή που έχει ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις με τον άνδρα. Σχολίασε μάλιστα πως στην περίπτωση που η γυναίκα δεν μπορεί να είναι παρούσα σε κάθε υποχρέωση, τότε αντιμετωπίζεται σαν ελαττωματικό προϊόν.

Όλη η ανάρτηση

«Το “σπιτικό” μου δεν είναι η μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπωρή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Μπορεί βέβαια να είναι ΚΑΙ αυτό! Όλες οι δεξιότητες είναι αξιοθαύμαστες και καλοδεχούμενες. Αλλά σε μια κοινωνία που οι γυναίκες εργαζόμαστε, όσο οι άντρες δεν προλαβαίνουν να είναι ενεργοί στο σπίτι, άλλο τόσο δεν προλαβαίνουν οι γυναίκες, πόσο μάλλον οι μαμάδες.

Το “ωραίο φύλο” πρέπει να είναι ακριβώς αυτό: ωραίο, χαμογελαστό, επιθυμητό και παράλληλα να σκουπίζει, να συγυρίζει, να βάζει πλυντήρια, να τρέχει να αγοράζει προμήθειες, να πηγαινοφέρνει τα παιδιά, να προσφέρει τα πάντα. Ναι, και ψυχολογική στήριξη σε όλους. Να είναι “εδώ”. Όταν δεν προλαβαίνει, είναι ελαττωματικό προϊόν. Όταν ο άντρας δεν προλαβαίνει είναι γιατί είναι πηγμένος στη δουλειά και στρεσαρισμένος. Να τον αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει στον καναπέ. Είχε δύσκολη μέρα. Το σπίτι ΜΑΣ είναι ευθύνη και των δυο ΜΑΣ. Μην κάνουμε κριτική ο ένας στον άλλο που δεν προλαβαίνουμε.

Να κατανοούμε και να αντέχουμε την πραγματικότητα που -ειδικά για κάποιους που δεν έχουν τους πόρους- είναι αδυσώπητη. Δεν είμαστε εχθροί τα δύο φύλα, αλλά αγόρια, όταν δεν κάνεις κάτι για το σπίτι σου, αναγκαστικά πρέπει να το κάνει το άλλο σου μισό. Ο χρόνος σου εναντίον του χρόνου μου. Όλοι παλεύουμε για μια καλύτερη ζωή, ας αφήσουμε τον καθένα μας να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Τι λέτε να μας επιτρέψουμε να ζήσουμε ανενόχλητα;

*η φωτογραφία τραβήχτηκε για την παράσταση “του Αγοριού Απέναντι”, που αναπαριστά μια εποχή 60 χρόνια πίσω, όπου τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλοτε με νοσταλγία, άλλοτε σατιρίζοντας δείχνει το πόσο αλλιώς ήταν τα πράγματα τότε. Πόσο αλλιώς αλήθεια;»