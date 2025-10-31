Παράλληλα με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, μια άλλου είδους «παρέλαση» χολιγουντιανών πρωταγωνιστών πραγματοποιείται εδώ και λίγεες μέρες στα Μέθανα με αφορμή τα γυρίσματα της αμερικανικής κινηματογραφικής ταινίας Eternity. Πρόκειται για ένα ερωτικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον πολυβραβευμένο Γουίλιαμ Μέισι, τη Μίντοου Γουίλιαμς (που έχει και ρόλο παραγωγού), τον Γκρεγκ Κίνεαρ και τον Νόλαν Τζέραρντ Φανκ.

Πριν η παραγωγή μετακινηθεί στα Μέθανα, είχαν προηγηθεί γυρίσματα στην Ιταλία, καθώς, σύμφωνα με την υπόθεση, ένας γοητευτικός μικροαπατεώνας δέχεται πρόσκληση στο γιοτ μιας πλούσιας χήρας που κάνει κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και παρασύρεται στον επικίνδυνο κόσμο της.

Στην ταινία που συνεχίζει τα γυρίσματα στα Μέθανα με σκηνοθέτη τον βρετανό Τζέιμι Μάρσαλ, έχουν επιστρατευτεί μάλιστα αρκετοί Έλληνες βοηθητικοί ηθοποιοί. Περισσότερα για την ταινία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά,

Ο Γουίλιαμ Μέισι με τη σύζυγό του, Φελίσιτι Χάφμαν, που έγινε διάσημη από τη θρυλική σειρά «Νοικοκυρές σε απόγνωση».