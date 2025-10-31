Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο Open, μετά τη (νέα) επισημοποίηση της συνεργασίας του Ιβάν Σαββίδη με την εταιρεία παραγωγής Barking Well του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος ήδη ετοιμάζεται να επιστρέψει από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου- το θηριώδες υπερσύχρονο πλατό πρέπει να στηθεί ξανά από την αρχή- και ως παρουσιαστής με το Just The Two of Us, που «επιστρέφει στο σπίτι του». Αυτή τη φορά όμως το J2US μπορεί να μην μεταδίδεται πλέον από το Γαλάτσι αλλά από τα στούντιο του Καραμάνου στο Ίλιον.

Πρεμιέρα τη Δευτέρα για το Real View στο Open

Τέσσερις γυναίκες με έντονα βιώματα και εμπειρίες, τέσσερις ισχυρές προσωπικότητες με

τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή η κάθε μία στον τομέα της, έρχονται κάθε βράδυ στις εννέα στο Open «για να καταρρίψουν τα τηλεοπτικά στερεότυπα» όπως υπόσχεται το δελτίο τύπου.

Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη

συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι και για πρώτη φορά μιλάνε για όλα όσα απασχολούν,

ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταμπού και περιστροφές. Μέσα από τη συχνότητα του Open, Πρωτοπορούν και καλούν τους τηλεθεατές σε μια ζωντανή, διαδραστική συζήτηση για την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, την πολιτική, το lifestyle, την αστυνομική και τηλεοπτική επικαιρότητα, χωρίς υποκριτικούς καθωσπρεπισμούς.



Στο Real View του Open, τα «καυτά» θέματα δεν καταθέτονται απλώς, αλλά αναλύονται τολμηρά

και αποφασιστικά από τις τέσσερις παρουσιάστριες, που έχουν το θάρρος αλλά και το λόγο

να σχολιάσουν, αναμιγνύοντας το χιούμορ με ευφυή διάλογο.

Αυθόρμητες, απενοχοποιημένες, άμεσες και ετοιμόλογες μας καλούν σε μία μεγάλη

παρέα με χώρο και χρόνο για όλους, με το κοινό να παρεμβαίνει ζωντανά από το στούντιο

αλλά και από το σπίτι, δίνοντας το δικό του τόνο και ρυθμό και βάζοντας στο κάδρο τη δική

του οπτική.

Στο πλατό της ζωντανής εκπομπής του Open θα υπάρχουν και καλεσμένοι, πρόσωπα που απασχολούν ή απασχόλησαν την κοινωνία, δίνοντας ακόμα μια διαφορετική οπτική ματιά ή μια ανατρεπτική, απελευθερωμένη άποψη.

Γκουντάρας- Κάκκαβα: Επιστροφή στο Open

Τη Δευτέρα θα γίνει γνωστό αν ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Νάταλι Κάκκαβα θα προλάβουν να κάνουν πρεμιέρα το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στο Open με το «Εδώ TV». Όπως έχει δηλώσει το ζευγάρι ο χαρακτήρας της εκπομπής θα είναι καθαρά ψυχαγωγικός ενώ την παρέα τους θα συμπληρώνει μια ομάδα ιδιαίτερα έμπειρων δημοσιογράφων. «Είναι μια δεύτερη, σωστή ευκαιρία για μας» τόνισε πριν από λίγες μέρες η Νάταλι Κάκκαβα στην κάμερα της Φαίης Σκορδά.

Με διπλό ρόλο η Μαρία Μπακοδήμου

Στο Open ανήκουν πλέον τα δικαιώματα του πετυχημένου τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» και, εκτός απροόπτου, την παρουσίαση αναλαμβάνει η Μαρία Μπακοδήμου- όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, είναι κάτι που ήθελε να κάνει πάρα πολύ, ενώ με την ίδια διάθεση θα επιστρέψει τα Σάββατα και στην κριτική επιτροπή του J2US. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, το παιχνίδι θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 8 το βράδυ, και την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνει η Barking Well.