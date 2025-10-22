Την επιθυμία του να κάνει οικογένεια δεν κρύβει στους δικούς του ανθρώπους, ο αρραβωνιαστικός της Κατερίνας Καινούργιου, Παναγιώτης Κουτσουμπής. Ο 36χρονος αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που μεγάλωσε στην Αίγινα και δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης τα τελευταία χρόνια, συμπληρώνει ενάμιση χρόνο σχέσης με την 40χρονη παρουσιάστρια και όπως παραδέχεται ανυπονεί να έρθει η στιγμή που θα κρατήσει στα χέρια του τον καρπό του έρωτά του με τη γυναίκα της ζωής του.

Το πρωί της Τετάρτης, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια αναφορά στον αγαπημένο της στη στήλη της μαγειρικής, που τον τελευταίο καιρό έχει γίνει η αγαπημένη της και γι’ αυτόν το λόγο σημειώνει τα πιο υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που έχει σημειώσει ποτέ.

Advertisement

Advertisement

«Δεν ξέρεις τι μου έχεις κάνει» είπε στον Πέτρο Συρίγο. «Βλέπει και ο Παναγιώτης καμιά φορά, ή τον ενημερώνουν και μου λέει, “δεν κάνει, είπαμε να προσέχεις λίγο”. Το βράδυ μου λέει: “Δεν έφαγες όλο το φαγητό σου στον Πέτρο; Φάε τώρα το αγγούρι σκέτο”. Ο καημένος, τι καλός.. όταν έχεις καλό άντρα... μου καθάρισε αγγούρι και αβοκάντο. Μου λέει “έφαγες πολύ το μεσημέρι”».

Μέχρι και σήμερα ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δεν έχει δεχτεί να δώσει κάποια συνέντευξη, αφού επιθυμία του είναι να κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ.

«Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θέλει εδώ και πολύ καιρό να αποκτήσει παιδί. Έχει ζήσει τη ζωή του, είναι αυτό που λέμε “χορτασμένος” και ένιωθε ήδη έτοιμος να κάνει οικογένεια όταν μπήκε στη ζωή του η Κατερίνα» λέει φιλικό του πρόσωπο στο ΟΚ!. Αν και το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να περιμένουν το πρώτο τους παιδί, η αλήθεια είναι πως η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει πολύ τον τελευταίο καιρό και περνούν πολύ περισσότερο χρόνο μαζί στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι.

Κουτσουμπής- Καινούργιου: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι

Στην αγαπημένη της πόλη, το Παρίσι, είχε κάνει πρόταση γάμου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στην Κατερίνα Καινούργιου στις αρχές Μαΐου που γιόρτασαν κιόλας την πρώτη τους επέτειο ως ζευγάρι αλλά και τα γενέθλια της παρουσιάστριας.

«Το δαχτυλίδι ήταν αυτό που είχα ονειρευτεί!» είχε εξολογηθεί η παρουσιάστρια στο vidcast του φίλου της, Ανέστη Ευαγγελόπουλου. «Μου το άφησε πάνω στο πιάτο και του λέω “ψεύτικο είναι;”. Εγώ νόμιζα ότι με δούλευε. Μου το άφησε έτσι σκέτο. Δεν περίμενα τίποτα. Φώναζαν οι φίλοι μου “she said yes” πριν πω το “ναι”. Συγκινήθηκα. Δεν είναι ότι δεν έχω δαχτυλίδια, έχω και από τη μαμά μου, έχω πάρει και μόνη μου. Είναι η κίνηση και αυτό που σηματοδοτεί αυτό το δαχτυλίδι. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου, είναι η επισφράγιση μιας αγάπης, το ότι θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μαζί μου».

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αναγκάστηκαν να αναβάλλον τον ρομαντικό γάμο που σχεδίαζαν στην Πόλη του Φωτός και μέσα στο επόμενο διάστημα σκοπεύουν να συνάψουν, για τυπικούς λόγους, σύμφωνο συμβίωσης.