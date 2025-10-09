Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν φοβήθηκε ποτέ να παίζει με τη μόδα- έτσι κι αλλιώς τα ρούχα είχαν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά που την έκανε διάσημη, το Sex and the City. Αυτή τη φορά όμως η 60χρονη ηθοποιός έκανε μια, άκρως θεατρική εμφάνιση στο ετήσιο φιλανθρωπικό φθινοπωρινό γκαλά των Μπαλέτων της Νέας Υόρκης που έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου, λαμβάνοντας χιλιάδες σχόλια για την τολμηρή επιλογή της.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε μια μαύρη, τρισδιάστατη τουαλέτα της σχεδιάστριας Iris van Herper με με τεράστια φτερά (ωδή στον «Μαύρο Κύκνο»), που μπορεί να τη δυσκόλευαν αρκετά στην κίνησή της, δεν την έκαναν όμως να χάσει την αυτοπεποίθησή της καθώς πόζαρε δίπλα στον 63χρονο σύζυγο -και συνάδελφό της- Μάθιου Μπρόντερικ στην είσοδο του θεάτρου David H. Koch στο διάσημο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Advertisement

Advertisement

Σε κάποιο σημείο, το ζευγάρι- που έχει έναν 25χρονο γιο, τον Τζέιμ και δύο δίδυμες κόρες, τις 16χρονες Τάμπιθα και Μάριον- δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έβγαλε το κεφάλι της από πίσω από το φτερό της για να βρει πιο εύκολα το χέρι του συζύγου της και να το κρατήσει.

Η επιλογή της συγκεκριμένης Δανέζας σχεδιάστριας από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού από σήμερα παρουσιάζεται στο κοινό το φιλμ «Προβλέψιμο Μέλλον» σε σκηνοθεσία της Diana Markosian, χορογραφία του Jamar Roberts, κοστούμια της Iris van Herpen και μουσική του Arca.

Εξερευνώντας τον διάλογο μεταξύ χορού και σχεδιασμού, και τον τρόπο με τον οποίο τα κοστούμια μπορούν να μεταμορφώσουν τη χορογραφία, η Markosian συγκεντρώνει συνεντεύξεις, πρόβες και στιγμές παρατήρησης στο ατελιέ της Iris van Herpen στο Άμστερνταμ και στο NYCB Costume Shop, προσκαλώντας τους θεατές στον πολυδιάστατο κόσμο του New York City Ballet.