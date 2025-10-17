Ο Άκης Παυλόπουλος δεν αντέδρασε ως τηλε-παρουσιαστής, αλλά ως πατέρας για μερικά δευτερόλεπτα, όταν στη διάρκεια της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ προβλήθηκε απόσπασμα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου.

Ο γιος του γνωστού δημοσιογράφου εντυπωσίασε με την επίδοσή του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο!

Στο βίντεο ο Άκης Παυλόπουλος φαίνεται σχεδόν δακρυσμένος από την συγκίνηση, ενώ αμέσως μετά μίλησε για τον γιο του με υπερηφάνεια, εξηγώντας πόσο σημαντικές είναι οι επιτυχίες για τα Ελληνόπουλα που αγωνίστηκαν στη μακρινή Κίνα.

«Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δύο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς».