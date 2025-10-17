“Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την εργασία που θα επιτρέπει 13ωρες εργάσιμες ημέρες, παρά την έντονη αντίδραση και τις πανελλαδικές απεργίες”, γράφει το BBC παρουσιάζοντας τη νομοθετική αλλαγή που έγινε στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, το βρετανικό δίκτυο παραθέτει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης περί εκσυγχρονισμού της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας, αλλά και την άποψη της αντιπολίτευσης, προτάσσοντας δήλωση που έκανε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «νομοθετικό τερατούργημα».

Ο νέος νόμος: 150 ώρες “οροφή” για τις υπερωρίες ανά έτος – Μόνο στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι ετήσιες υπερωρίες περιορίζονται σε 150 ώρες και η τυπική εβδομάδα εργασίας των 40 ωρών παραμένει σε ισχύ.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η μεγαλύτερη εργάσιμη ημέρα είναι προαιρετική, αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο έως 37 ημέρες το χρόνο.

Στην ψηφοφορία που έγινε αργά την Πέμπτη στη Βουλήμ, ψήφισαν υπέρ του νέου νόμου μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ “που είναι πλέον η κύρια αντιπολίτευση” – σημειώνει χαρακτηριστικά το BBC – ψήφισε κατά του νομοσχεδίου και ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε.

Ευρωπαϊκή Ενωση: Ποιες είναι οι χώρες με εβδομάδα εργασίας “μαραθώνιο” και ποιες βάζουν φρένο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο, οι μακρύτερες εβδομάδες εργασίας το 2024 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,8 ώρες), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (39,0), την Πολωνία (38,9) και τη Ρουμανία (38,8).

Η συντομότερη εβδομάδα εργασίας στην Ένωση καταγράφηκε στην Ολλανδία (32,1).

Και ο κατώτατος μισθός;

Τον Ιανουάριο του 2025, ο εθνικός κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ήταν (μικτές αποδοχές) 968 ευρώ (839 λίρες, 1127 δολάρια) το μήνα, τοποθετώντας τη χώρα στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η ανεργία, η οποία είχε καταγράψει ρεκόρ 28% κατά τη διάρκεια της κρίσης, ήταν 8,1% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 5,9%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα ανακάμπτει από τη δεκαετή κρίση χρέους που έληξε το 2018, αλλά οι μισθοί και το βιοτικό επίπεδο παραμένουν από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, σχολιάζει το BBC.