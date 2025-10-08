Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα νεότερα τριμηνιαία στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, το 20,9% των Ελλήνων εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκε πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, συνδυάζοντας την κύρια και τη δεύτερη εργασία τους.

Ακολουθούν η Κύπρος με 16,6% και η Μάλτα με 14,6%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά υπερωριακής εργασίας παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (2,5%), στη Λετονία (4,1%) και στη Ρουμανία (5,9%).

(Πατήστε εδώ για να δείτε διαδραστικά αναλυτικά τις εργατοώρες ανά χώρα)

Η μεγαλύτερη κατηγορία εργαζομένων στην ΕΕ αφορά όσους εργάζονται μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα, ποσοστό που φτάνει το 72,3%. Οι υψηλότερες τιμές σε αυτή την κατηγορία καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (92,8%), τη Ρουμανία (90,6%) και τη Λετονία (86,9%), όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν «τυπικό» ωράριο.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολούμενων εργάστηκε έως 19 ώρες την εβδομάδα. Η μερική απασχόληση ήταν πιο συχνή στην Ολλανδία (26,8%), τη Δανία (25,5%) και την Αυστρία (25,3%), ενώ παρέμεινε σπάνια στη Ρουμανία (3,5%), τη Βουλγαρία (4,6%) και την Ελλάδα (6,1%).