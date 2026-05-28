Τα ελλαδικά κράτη, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, άφησαν πίσω τους τις οικονομικές κρίσεις των συνδεδεμένων τους οικονομιών, οι οποίες τα ταλάνισαν γεωπολιτικά, φέρνοντας μάλιστα την Ελλάδα στα πρόθυρα της άτακτης χρεοκοπίας, κι ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ΕΕ. Παρά ταύτα, σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται ξανά στα πόδια της. Όσο για την Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά, βιώνουμε ένα νέο οικονομικό θαύμα. Η οικονομία της Ελλάδος είναι αυτήν την δεδομένη στιγμή, εν μέσω πολέμων στην γειτονιά της, και υπό την συνεχή απειλή της Τουρκίας η καλύτερη της ευρωζώνης. Επίσης η Ελλάδα μετά από δεκαετίες έχει την δυνατότητα να προστατεύει τον ελληνισμό της Κύπρου και στρατιωτικά, καθώς και με την συνδρομή των συμμάχων της.

Το καλό κλίμα στη γεωπολιτική κατάσταση των ελλαδικών χωρών γίνεται φανερό κι από τις επισκέψεις του γάλλου Προέδρου Μακρόν στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο γάλλος Πρόεδρος μάλιστα δηλώνει πως η χώρα του θα βοηθήσει την Ελλάδα, ακόμη και σε μία πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία. Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαία τα εγκωμιαστικά σχόλια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον έλληνα Πρωθυπουργό και η ενεργειακή αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδος από τις ΗΠΑ, η οποία μετατρέπεται σε κόμβο και ίσως μετατραπεί και σε παραγωγό ενέργειας στην Νοτιανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, μαζί και με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ένας ακόμη παράγοντας ισχύος για τα ελλαδικά κράτη, λόγω των λεπτών χειρισμών που επιδεικνύουν στην διπλωματία τους, καθώς και του γεωπολιτικού τους εκτοπίσματος, στην Ανατολική Μεσόγειο και παγκόσμια, είναι οι άριστες σχέσεις με το Ισραήλ και οι επίσης πολύ καλές διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη. Τούτο το επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα· και το πλήθος συμφωνιών οι οποίες συνυπογράφθηκαν μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η τριμερής Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας – Ιορδανίας, όπως και η στρατιωτική δράση της ΕΛΔΥΣΑ αλλά και η συμμετοχή μας στο ναυτικό, στρατιωτικό πρόγραμμα ΑΣΠΙΔΕΣ.

Ένα επίσης σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, το οποίο της παρέχει η ισχυρότατη αποτρεπτική της δύναμη, είναι η σίγουρη ένταξη σε ένα πιθανό ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Τούτο δεν θα σημαίνει την έξοδο από τους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Η Ελλάδα υμνείται από τους αμερικανούς ιθύνοντες, για τα ποσοστά τα οποία δαπανά από το ΑΕΠ της, ώστε να έχει ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, στα πλαίσια του ευρωατλαντικού ΝΑΤΟ. Τα καλά νέα όμως δεν σταματάνε εδώ. Φέτος η Ελλάδα προβλέπεται να έχει από τις αμυντικές της βιομηχανίες περισσότερο από 1 δις ευρώ τζίρο, με το 80% των χρημάτων να προέρχονται από τις εξαγωγές των αμυντικών συστημάτων.

Επίσης μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ η Ελλάδα επιτηρεί τον εναέριο χώρο της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Ακόμη με τους Patriot, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για το διάστημα της κρίσης στο Διδυμότειχο και στην Κάρπαθο, δείξαμε στην Τουρκία, πως έχουμε την βούληση, όταν απαιτείται να ενισχύουμε την άμυνα μας στα Δωδεκάνησα και στην Δυτική Θράκη. Η ισχύς όμως για την πατρίδα μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη με τα F-16, τα οποία σταθμεύουν στην Λήμνο, όπως επίσης και των δύο Mirage 2000-5 τα οποία μετά τους Patriot βρίσκονται τώρα στην Κάρπαθο, καθώς και με την υπερσύχρονη φρεγάτα Κίμων, η οποία ήδη επεχείρησε στην μεγαλόνησο κι ενδείκνυται για δράση στην ανοιχτή θάλασσα και στις σύγχρονες μορφές πολέμου. Τέλος η χώρα μας αναπτύσσει και την διαστημική της βιομηχανία. Ήδη διαθέτει σε τροχιά δεκαεπτά μικροδοριφόρους για τηλεπικοινωνιακές χρήσεις.

Όλες αυτές οι συμμαχίες και οι πολιτικές, οι οποίες αναδεικνύουν την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκαλούν αμηχανία και εκνευρισμό στην Τουρκία, κάνοντας την να παρανομεί και να φωνάσκει, για να μας φοβερίσει και να μας πτοήσει. Εν κατακλείδι οι σωστές ενέργειες των κυβερνώντων μας, αναβαθμίζουν περαιτέρω διπλωματικά τα ελλαδικά κράτη.

Άξιο αναφοράς είναι πως και στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα τελευταία χρόνια, και πρόσφατα με την βοήθεια του χρηματοδοτικού πακέτου SAFE της ΕΕ, αναπτύσσεται ένα εξωστρεφές και δραστήριο οικοσύστημα αμυντικών βιομηχανιών.

Εν κατακλείδι μία άλλη μεγάλη δύναμη εκτός από τις ΗΠΑ, η Ινδία, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό δημοκρατία του κόσμου, ποντάρει στην Ελλάδα. Ανοίγει τις πύλες της στα ελληνικά προϊόντα, στον ελληνικό τουρισμό, στην ποντοπόρα ελληνική ναυτιλία, στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και video clip στην χώρα μας και σε ένα άλλο τεράστιο πλήθος τομέων της γεωοικονομίας, όπως την τεχνολογία και την βιομηχανία. Ακόμη, μία πύλη από το Μουμπάι, η οποία θα φτάνει στον Πειραιά, χρησιμοποιώντας ως μέσα την ναυσιπλοΐα, τον σιδηρόδρομο και την αεροπλοΐα, θα διασχίζει τα ΗΑΕ, το Σαουδαραβικό Βασίλειο και το Ισραήλ, κάνοντας το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας την κύρια είσοδο για τα προϊόντα της Ινδίας στην ΕΕ. Όλο αυτό το τεράστιο ταξίδι αγαθών θα είναι μη ανταγωνιστικό προς την Δύση για την Ελλάδα. Θα κάνει ακόμη πιο ισχυρή την πατρίδα μας, σε όλους τους γεωοικονομικούς και γεωπολιτικούς δείκτες, και θα φέρει πιο κοντά τις ήδη φιλικά και συμμαχικά προσκείμενες στην Ελλάδα χώρες.