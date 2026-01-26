Ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που της έχει συμβεί η Εύη Δρούτσα, που είδε όλες τις οικομομίες να κάνουν φτερά μαζί με τα κοσμήματά της την περασμένη Πέμπτη, έχοντας πέσει θύμα απατεώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ.

Η Εύη Δρούτσα μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα αποκάλυψε πως μιλούσε με τους απατεώνες για τέσσερις ολόκληρες ώρες, καθώς είχαν σκοπό να της δημιουργήσουν αρκετή σύγχυση και πανικό ώστε να υπακούσει στις οδηγίες τους. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να της πουν ότι πρέπει να κρατάει τον σκύλο της. Όταν εκείνη διαπίστωσε ότι της πήραν τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε αφήσει κάτω από το χαλάκι της πόρτας της, τη διαβεβαίωσαν ότι θα της τα επέστρεφαν σε μία ώρα, κάτι που φυσικά δεν συνέβη ποτέ.

Advertisement

Advertisement

Όπως μας είπε η Εύη Δρούτσα που έχει καταθέσει ήδη μήνυση κατά αγνώστων, το πρώτο βράδυ μετά την κλοπή ήταν τόσο φοβισμένη που δεν μπορούσε να κοιμηθεί στο σπίτι της. Η μόνη της ελπίδα τώρα είναι να αναλυθεί το υλικό από μία εξωτερική κάμερα άλλου διαμερίσματος της πολυκατοικίας της μήπως σε αυτό φανούν οι δράστες.

Όταν η Εύη Δρούτσα υποδεχόταν την κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στο σπίτι της

Πριν από δύο χρόνια, η Εύη Δρούτσα, που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της, μας είχε φιλοξενήσει μαζί με την κάμερα του Open στο καλόγουστο δυάρι της στο κέντρο της Γλυφάδας και είχε κάνει αποκαλύψεις για τη ζωή της και την καριέρα της.

Η Εύη Δρούτσα με τον Νίκο Παπαδάκη και την κόρη της, Μαργαρίτα.

Για το μόνο πράγμα που δεν ήθελε να μιλήσει τότε, ήταν το πάγωμα των σχέσεών της με την μοναχοκόρη της, Μαργαρίτα. Οι δύο γυναίκες δεν έχουν έρθει σε επαφή ακόμα και μετά το ατυχές περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, που έχει ανησυχήσει τους κοντινούς ανθρώπους της καταξιωμένης στιχουργού, καθώς η υγεία της είναι εύθραυστη.