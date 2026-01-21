Μετά την αποκάλυψη της HuffPost για τον χωρισμό του Στράτου Τζώρτζογλου από τη Σοφία Μαριόλα μετά από έξι χρόνια έγγαμου βίου, ο 60χρονος ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασής του, «Βροχή τα Βέλη» στις 31 Ιανουαρίου, όπου, η πρώην πλέον σύζυγός του που έχει μετακομίσει σε καινούριο σπίτι, αναμένεται να δώσει το παρών.

Ένας άνθρωπος, λοιπόν, που πάντα είχε γύρω του κόσμο, ξαφνικά τώρα, κλείνοντας τα 60, μένει ξανά μόνος του σε ένα σπίτι.

Μόνος μου δεν είμαι. Γιατί και με τη Σοφία, παρόλο που αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε χωριστά, όταν βρήκε ένα καταπληκτικό σπίτι και εγώ ήμουν στην Αμερική, με πήρε τηλέφωνο γεμάτη χαρά. Κάποια στιγμή ξέφυγε η είδηση, γιατί το είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο. Κάπου ειπώθηκε και κάπως μεταφέρθηκε ότι χωρίσαμε. Όλοι θα νομίζουν ότι χωρίσαμε και έχουμε ένα από τα γνωστά διαζύγια. Ότι και καλά συνέβη κάτι φοβερό, ξέρεις πώς είναι τα διαζύγια! Ας πούμε, εγώ με τη Μαρία δεν χώρισα ποτέ. Ναι, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας, το σπίτι μας, αλλά δουλεύουμε μαζί είκοσι χρόνια. Την αγαπάω υπερβολικά.

«Αν κόψεις τις φλέβες μου, θα πεταχτεί πρώτα ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης, μετά η Μαρία και μετά η Σοφία» παραδέχεται ο Στράτος Τζώρτζογλου. «Η Μαρία δεν άντεχε να με βλέπει με τον τρόπο που ζούσα. Είμαι μες στην ενέργεια, ακόμα και όταν κάθομαι, μοιάζω έτοιμος να εκραγώ. Η Σοφία ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Της λέω κάποια στιγμή «πήγαινε στη μάνα σου». Και πήγε. Το κοριτσάκι μέσα της είχε χορτάσει λίγο με τις τηλεοράσεις και όλα αυτά, αλλά δεν το κατείχε το θέμα, δεν το πολυγούσταρε. Πάντα σκεφτόταν μην πει κάτι και εκθέσει και εμένα, τη μάνα της και το κύρος της. Ξέρεις πώς μπορούν να πάρουν μια φράση και να την απομονώσουν για να το κάνουν ζήτημα.

Υπήρχαν εντάσεις μεταξύ σας;

Όχι, ποτέ, ποτέ. Ούτε με τη Σοφία ούτε με τη Μαρία, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Το ζεύγος Τζώρτζογλου- Μαριόλα στη Μύκονο το 2020.

Δεν είχε πόνο ο χωρισμός;

Πόνο έχει όταν τη βλέπω να μην είναι ευτυχισμένη και εγώ να προσπαθώ να φύγω από το σπίτι για να μη με βλέπει σε αυτή την τρέλα. Δεν ξέρω, έκανε τον κύκλο της αυτή η σχέση ως γάμος, με τη στενή έννοια, αλλά ως αγάπη, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει με τη Σοφία, όπως και με τη Μαρία – μοιάζουν πάρα πολύ οι ιστορίες, παρόλο που δεν μοιάζουν σαν πλάσματα. Και οι δύο βέβαια έχουν πάει πανεπιστήμιο. Η Μαρία φαρμακοποιός, η Σοφία μουσικολόγος. Αλλά δεν μοιάζουν. Η Σοφία πολύ ανοιχτή, γλυκιά και κοινωνική. Η Μαρία είναι πιο κλειστή και πιο μετρημένη.

Όταν διαβάζει κάποιος αυτά που λες, δεν είναι λογικό να σκεφτεί «αφού την αγαπάει τόσο πολύ τη Σοφία, γιατί δεν είναι πια μαζί;»;

Γιατί ολοκληρώθηκε το κομμάτι γάμος με τη στενή έννοια, να μένουμε στο ίδιο σπίτι. Ίσως εγώ δεν αντέχω. Ίσως θέλω να έχω αυτή τη μοναχικότητα που μου αρέσει.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου με τη Σοφία Μαριόλα σε τρυφερό στιγμιότυπο μπροστά στον φακό.

Στράτος Τζώρτζογλου- Σοφία Μαριόλα: Το παιδί που δεν ήρθε ποτέ

Σε ερώτηση για τους λόγους που δεν έκανε παιδί με τη Σοφία Μαριόλα, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξομολογήθηκε πως τα πρώτα χρόνια, ένα θέμα υγείας- χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες- δεν τους επέτρεψε να γίνουν γονείς, ενώ όταν αυτό ξεπεράστηκε, εκείνος ήρθε για τρία χρόνια αντιμέτωπος με το τέρας της κατάθλιψης.

Η διαφορά της ηλικίας πιστεύεις τελικά ότι παίζει ρόλο;

Βέβαια παίζει, ναι, ναι, ναι. Και με τη Μαρία, που είχαμε 5 χρόνια διαφορά, και με τη Σοφία, που είχαμε 25 χρόνια διαφορά, παίζει ρόλο. Στη μία περίπτωση η Μαρία, ήταν νομίζω από τα 5 της ώριμη, μου έλεγε: «Δεν είσαι θέσει πρίγκιπας, είσαι φύσει πρίγκιπας». Όταν γνώρισα τη Μαρία είχα διαβάσει μόνο ένα βιβλίο, το Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα του Λουντέμη. Και η Μαρία είχε διαβάσει δύο τοίχους βιβλία, ήταν βαθιά καλλιεργημένη. Η Σοφία δεν έχει διαβάσει, αλλά έχει καλλιεργηθεί μουσικά πολύ. Τα 25 χρόνια διαφοράς που έχω με τη Σοφία παίζουν ρόλο. Τελεία.

«Και το ήξερα από την αρχή, αλλά εγώ δεν παντρεύτηκα την ηλικία ή την ταυτότητά της, ούτε καν την εξωτερική εμφάνιση, το είχα πει και τότε» συνεχίζει ο Στράτος Τζώρτζογλου στο ΟΚ!. «Όταν είχα παντρευτεί, επειδή έβλεπαν μια εντυπωσιακή ξανθιά, ψηλή θεά, έλεγαν: «Τώρα πήγες για το σεξουαλικό». Βεβαίως πάντα παίζει ρόλο το σεξουαλικό, αλλά για μένα δεν είναι το πρώτιστο. Ποτέ δεν ήταν. Ήταν πάντα η ψυχή. Και όταν είδα την ψυχή της Σοφίας, την ερωτεύτηκα. Είναι λογικό όμως εκείνη να θέλει να κάνει ένα παιδί. Εγώ σε αυτή την ηλικία, ενώ λατρεύω τα παιδιά, δεν μπορώ να ξαναπεράσω το ίδιο.

Το εξώφυλλο του περιοδικού ΟΚ! που κυκλοφορεί σήμερα, Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου όπου έχει φωτογραφηθεί αποκλειστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.