Η καλή μέρα από πολύ νωρίς φάνηκε στον Alpha αφού το Happy Day κέρδισε το 25,9% του δυναμικού κοινού αγγίζοντας το τo 30,1% σε τέταρτο. Στο 5,9% το «Καλημέρα Ελλάδα», στο 8,6% το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, 5,5% για το «Ώρα Ελλάδος» του Open και 15,5% για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» που πήρε την πρωτιά στο σύνολο κοινού (οριακά από τον ΣΚΑΪ) με 17,8%.

Οι «Αταίριαστοι» όμως πήραν ξεκάθαρα τη νίκη στη συνέχεια με 15,9% στο σύνολο κοινού, ενώ η «Super Κατερίνα» του Alpha έκοψε πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό με 21,8%, φτάνοντας το 25,5%. Στο 10,7% ο Γιώργος Λιάγκας και στο 10,4% η Φαίη Σκορδά, 8% για το δίδυμο Χατζίδου-Παύλου.

Η καλύτερη επίδοση στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη σημειώθηκε από τον Πέτρο Κουσουλό με 15,6% στο κοινό 18-54, αφήνοντας αρκετά πίσω τη Ζήνα Κουτσελίνη με 8,8% και τον Θανάση Πάτρα να μένει στο 3,5%. Στην ίδια ζώνη όμως πρώτη θέση είχε η επανάληψη της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha (21,1%).

Άλλη μια κακή επίδοση για τον Κώστα Τσουρό με 2,1% ενώ ο Σπύρος Χαριτάτος στο Open σημείωσε 3,1% και τον Νίκο Ευαγγελάτο να τους κοιτάζει όλους από το ρετιρέ της τηλεθέασης με 16,9%.

Στα τηλεπαιχνίδα ο Alpha έκανε το… Deal της ημέρς με 24,6%, ενώ την ίδια ώρα ο Θάνος Κιούσης στον ΑΝΤ1 έμενε στο 7,3%. Τη χαμένη… τιμή του ΑΝΤ1 αποκατέστηκε ο «Εκατομμυριούχος» με 13,1% στο κοινό 18-54.

Ο Alpha κέρδισε την προτίμηση του δυναμικού κοινού και με το κεντρικό δελτίο ειδήσεών του (16,7%), παίρνοντας προβάδισμα και στο σύνολο με 16,9%.

Κυριάρχος και στην prime time ζώνη ο Alpha

Ο «Άγιος Έρωτας» έκανε μέσο όρο 18,8%, ενώ ακριβώς απέναντι το μουσικό παιχνίδι της Έλλης Κοκκίνου έπεσε στο 7,1%. Στο 11%, η ένοχη τηλεοπτική απόλαυση πολλών, το First Dates, στο 8,9% το παιχνίδι του Γιώργου Λιανού στον ΣΚΑΪ, μόλις 7,4% για το Hoteλ Ελvira και απογοητευτικά νούμερα για το Real View (1,9%), την πολυσυζητημένη εκπομπή που αδικεί ξεκάθαρα η ώρα προβολής της.

Η σειρά του Alpha, «Το σπίτι δίπλα από το ποτάμι» κέρδισε το δυναμικό κοινό με 14,9% ενώ στο σύνολο προκρίθηκε η «Γη της Ελιάς» με 19,4%.

Παρά τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το όνομα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η συνέντευξή της στη Μαρία Σαράφογλου σημείωσε μόλις 6,5% στο δυναμικό κοινό (και μόλις 5,3%), ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο τον Εμμανουήλ Κάραλη αρκέστηκε στο 7,5%.

Την ίδια ώρα η «Αυτοψία» έκανε 9,1%, ο Φάνης Λαμπρόπουλος έκανε την έκπληξη με 9,8%, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο Open συσπείρωσε το 5% του δυναμικού κοινού και το Mega Stories σημείωσε 9,6%

