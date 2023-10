Αύξηση του ρατσισμού σε βάρος των μαύρων σε χώρες της ΕΕ με πρώτη την Γερμανία

hamzaturkkol via Getty Images

hamzaturkkol via Getty Images

Riska via Getty Images

Riska via Getty Images

Η αναφορά αυτή με τίτλο «Μαύρος στην ΕΕ» (Being Black in the EU) είναι η πρώτη που παρήχθη απ′ αυτή την ευρύτερη έρευνα. Επικεντρώνει σε 6.752 ανθρώπους γεννημένους στην υποσαχάρια Άφρική ή με τουλάχιστον ένα γονιό γεννημένο εκεί, οι οποίοι ζουν στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία.