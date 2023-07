Ανακαλύφθηκαν (πιθανώς) τα πρώτα «Σκοτεινά Άστρα»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του University of Texas at Austin (συμμετείχε στην έρευνα με την ερευνήτρια Κάθριν Φριζ), ομάδα αστροφυσικών ανέλυσε εικόνες από το James Webb Space Telescope (JWST) και βρήκε τρία φωτεινά αντικείμενα που μπορεί να είναι «Σκοτεινά Άστρα»: Πρόκειται για θεωρητικά αντικείμενα πολύ μεγαλύτερα και φωτεινότερα από τον δικό μας Ήλιο , που αντλούν ενέργεια από την καταστροφή σωματιδίων σκοτεινής ύλης. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε τα σκοτεινά άστρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές ανακαλύψεις για τη φύση της σκοτεινής ύλης, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στη Φυσική.

«Η ανακάλυψη ενός νέου τύπου άστρου είναι πολύ ενδιαφέρουσα από μόνη της, μα η ανακάλυψη πως τροφοδοτείται με ενέργεια από τη σκοτεινή ύλη- αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο» είπε η Φριζ, διευθύντρια του Weinberg Institute for Theoretical Physics.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Πέραν της Φριζ, σε αυτήν συμμετέχουν οι Κόσμιν Ίλιε και Τζίλιαν Πόλιν του Colgate University.