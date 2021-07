ProfessionalStudioImages via Getty Images

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το ποσοστό των ατόμων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση σημειώνει επίσης έντονη πτωτική τάση τα τελευταία έτη από περίπου 10% το 2013 σε 3,8% το 2020.

Πολιτικές που συνέβαλαν στα παραπάνω ήταν η προαγωγή και αναβάθμιση της εργασίας των νέων μέσω της προστασίας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, η πάταξη της εργασιακής αυθαιρεσίας (ΣΕΠΕ), η καταπολέμηση της ανεργίας, η άμεση καταπολέμηση περιστατικών βίας και ρατσισμού, η ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και οι δράσεις στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Επίσης, οι προσπάθειες για ίση πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την εργασία, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας ή αναπηρίας, η καταπολέμηση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, που συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα, η στήριξη του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης και, γενικότερα, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων και νομοθετήσεων με γνώμονα το παιδί και τους νέους από το 2015 έως το 2019.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω δείκτες, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μια σειρά πρόσφατων πολιτικών πρωτοβουλιών θέτουν επιπρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπωςη κατάργηση της ελεύθερης πρόσβασης σε πανεπιστήμια με το απολυτήριο λυκείου («πράσινες σχολές») μέσω της επαναφοράς της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που δίνει το δικαίωμα στα ιδρύματα να αποφασίζουν adhoc για ακόμα υψηλότερη βάση, απειλώντας να οδηγήσει τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια σε συρρίκνωση.

Επίσης, καταργήθηκαν τα διετή τμήματα των ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ, τα οποία θεράπευαν την ανάγκη της εξειδίκευσης των μετα-λυκειακών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, αναπτύσσοντας θεματικές που εκμεταλλεύονταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών στις οποίες ιδρύθηκαν (π.χ. οινολογίας-αμπελουργίας, σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή του ΠΔΜ στη Φλώρινα).

Παράλληλα, περιορίζεται ο αριθμός των εισακτέων σε δημόσια πανεπιστήμια,αναστέλλεται ηλειτουργία 38 νέων Τμημάτων σε 11 ΑΕΙ και εξισώνονται επαγγελματικά τα πτυχία των κολεγίων με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ.

Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν περίπου 30.000 υποψηφίους εκτός δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό 37,3% του συνόλου των υποψηφίων (έναν στους τρεις), με το περισσότερους εξ αυτών να προέρχονται από Εσπερινά και Επαγγελματικά Λύκεια.

* Το κείμενο αποτελεί επιμελημένο απόσπασμα από το Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021 του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες και θα είναι διαθέσιμο στο www.enainstitute.org [Υπεύθυνη έκδοσης Δελτίου Ειρήνη-Ακριβή Νταή]

Not in Education, Employment, or Training (ΕκτόςΕκπαίδευσης, Απασχόλησης, Κατάρτισης)

Παρατηρητήριο για την Παιδεία, ”Στράτος Γεωργουδής: Τα δεδομένα σας διαψεύδουν κυρία Κεραμέως”, 18 Ιουλίου 2021