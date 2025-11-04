Το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της συζύγου του, Δήμητρας Ματσούκα στο θέατρο Embassy έδωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Πέτρος Κόκκαλης. Ο 55χρονος επιχειρηματίας απόλαυσε την ερμηνεία της 51χρονης ηθοποιού στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», που έχει ήδη κερδίσει κοινό και κριτικούς, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Σταμάτη Φασουλή.

Αμέσως μετά το τέλος της παράστασης, ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα δεν αρνήθηκαν να χαρίσουν τρυφερά ενσταντανέ στους φωτογράφους που τους περίμεναν, ενώ εκείνη δεν έκρυβε τη χαρά της από τα αποθεωτικά λόγια που της είπαν οι επίσημοι καλεσμένοι και κυρίως ο άντρας της ζωής της.

Ο Πέτρος Κόκκαλής δεν ήταν όμως το μόνο μέλος της οικογένειάς της που έσπευσε στο πλευρό της, καθώς την επίσημη πρεμιέρα παρακολούθησαν και οι γονείς της,

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η λαμπερή πρωταγωνίστρια αποκάλυψε ότι ο Πέτρος Κόκκαλης την «καμάρωσε, λέγοντάς μου “αχ τι ωραία που πέρασα” και μετά γύρισε και είπε στις συναδέλφους μου που μοιραζόμαστε το ίδιο καμαρίνι, “και ξέρετε, εγώ δεν αγαπάω το θέατρο”»