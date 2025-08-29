Με την κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη «Η κόμισσα της φάμπρικας» εγκαινιάζει τη χειμερινή θεατρική περίοδο το Embassy Theater. Τη σκηνοθεσία της παράστασης, υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος είχε την ιδέα της παρουσίασης του έργου, τόσο για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του που αντικατοπτρίζει την εποχή, όσο και γιατί η παράσταση εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη (1926-1978).

Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1966, στο θέατρο Φλορίντα, από τον θίασο Στέφανου Ληναίου, Μάρως Κοντού, Νίκου Ρίζου. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη ώστε ακολούθησε το 1969 η κινηματογραφική μεταφορά με την Άννα Φόνσου στον ρόλο του τίτλου.

Φωτογραφίες Γιώργος Καβαλλιεράκης

Βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ένα χρόνο μετά τα Ιουλιανά και ένα χρόνο πριν τη δικτατορία. Γύρω από την «Κόμισσα της φάμπρικας» -μία νεαρή μεγαλοαστή με δυναμικό χαρακτήρα και γοητεία -στον ρόλο η Δήμητρα Ματσούκα– παρελαύνει όλη η Αθήνα. Βίλες και αυλές, ζαχαροπλαστεία, αστυνομικά τμήματα, εργοστάσια σε φουλ επαναστατική διάθεση, αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνθέτουν το σκηνικό της ιστορίας. Μαζί με αυτά, στο έργο αναδεικνύεται η τάση της εποχής από την πλευρά της πολιτικής και του έρωτα. Του έρωτα της Κόμισσας με το ακριβώς αντίθετό της: ένα λαϊκό παιδί, επάγγελμα αστυφύλαξ. Το ερωτικό στοιχείο αντί να ανθίζει σε ένα «ροζ» περιβάλλον- όπως συνηθιζόταν σε αυτή τη μακρινή αλλά και τόσο κοντινή εποχή- ζωντανεύει σε μία μεταπολεμική Ελλάδα που παλεύει να βρει τη θέση που θεωρεί ότι της αρμόζει. Ταξικοί αγώνες, ρουσφέτια όλων των ειδών, βολέματα και ψιλοαπατεωνίες που ίσως και να φτάνουν στο σήμερα.

Στον αντίποδα της Κόμισσας, ένας αστυνόμος –Γιώργος Πυρπασόπουλος-, με όλα τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός του, που προσπαθεί να της φορέσει τις χειροπέδες της κλέφτρας και που τελικά αναγκάζεται αυτός να φορέσει τις χειροπέδες του έρωτα. Γύρω από αυτούς ένας λούμπεν μικροδιαρρήκτης, ένας «σεσημασμένος» κομμουνιστής και μία συνδικαλίστρια εργαζόμενη μητέρα που αγωνίζεται σθεναρά για το δίκιο του εργάτη.

Στην παράσταση, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου, παίζουν μαζί με τους Ματσούκα – Πυρπασόπουλο, οι Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη, Μαρία Ελευθεριάδη.

Γιαλαμάς και Πρετεντέρης συνέγραψαν περί τις είκοσι κωμωδίες, οι περισσότερες εκ των οποίων μεταφέρθηκαν με επιτυχία στην μεγάλη οθόνη, όπως ενδεικτικά, «Δεσποινίς Διευθυντής» (1963), «Μιας Πεντάρας Νιάτα» (1965), «Τζένη Τζένη» (1966), «Ένας Ιππότης για τη Βασούλα» (1967).