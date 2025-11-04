Μαθητές και φοιτητές βγαίνουν ξανά στους δρόμους την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με συλλαλητήρια που προγραμματίζονται σε πολλές πόλεις της χώρας. Ήδη, σε αρκετά σχολεία και πανεπιστημιακά τμήματα έχουν ληφθεί αποφάσεις για αναστολή μαθημάτων και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Οι διαμαρτυρίες εστιάζουν στα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης και στις πρόσφατες αλλαγές που, σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα, επιβαρύνουν περαιτέρω μαθητές και φοιτητές.

Μαθητές ενάντια στο νέο «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε πολλά Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητικές κοινότητες έχουν ήδη συνεδριάσει, ενώ δεν λείπουν τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά την ημέρα του συλλαλητηρίου.

Οι μαθητές καταγγέλλουν ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές, ζητώντας:

έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών,

ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια,

και ένα σχολικό πρόγραμμα που δεν θα τους εξαντλεί ψυχολογικά.



Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το νέο “Εθνικό Απολυτήριο”, το οποίο —όπως υποστηρίζουν— μετατρέπει κάθε τάξη του Λυκείου σε «μικρές Πανελλαδικές», αυξάνοντας τον εξεταστικό φόρτο και το άγχος των μαθητών.

Φοιτητές στο πλευρό των μαθητών

Στο κύμα διαμαρτυριών προστίθενται και δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, που προχωρούν σε κλείσιμο σχολών και τμημάτων. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές φοιτητών και ζητούν:

ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης στα δημόσια πανεπιστήμια,

αναβάθμιση των υποδομών, και ουσιαστική φοιτητική μέριμνα χωρίς πρόσθετα οικονομικά βάρη.

«Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους» είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στα καλέσματα των συλλόγων, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες σπουδών, στέγασης και καθημερινότητας.

Τι ισχύει για τη λειτουργία των σχολείων

Παρά τις αποφάσεις συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, τα σχολεία δεν κλείνουν αυτόματα. Τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί κατάληψη του σχολικού χώρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι απουσίες καταγράφονται κανονικά σύμφωνα με τον κανονισμό.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα μαθητικά συμβούλια, ωστόσο η επίσημη λειτουργία των σχολείων παραμένει ενεργή μέχρι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση ή απόφαση κατάληψης