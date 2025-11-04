Ως «κλειδωμένη» – τουλάχιστον, μέχρι νεωτέρας- εμφανίζεται πλέον η προμήθεια των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini (FREMM) για το Πολεμικό Ναυτικό, με προοπτική για απόκτηση δύο επιπλέον σκαφών του τύπου μακροπρόθεσμα, καθώς το ιταλικό ναυτικό τα αποσύρει σταδιακά από τη δική του υπηρεσία- μια εξέλιξη που, εφόσον υλοποιηθεί, θα λύσει τον «Γόρδιο Δεσμό» του εκσυγχρονισμού του «γερασμένου» στόλου φρεγατών του ΠΝ.

Τη Δευτέρα κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού εξέτασε και τη δεύτερη φρεγάτα της κλάσης («Virginio Fasan»). Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος, τα δύο σκάφη («Carlo Bergamini», «Virginio Fasan») αναμένονται στα τέλη της δεκαετίας (το 2029 και το 2030 έχει προγραμματιστεί η παράδοση των δύο πρώτων FREMM EVO του ιταλικού ναυτικού, που θα αντικαταστήσουν τις δύο πρώτες Bergamini) και ότι μέσα σε διάστημα πενταετίας η τεχνική κατάσταση ενός σκάφους μεταβάλλεται, πρακτικά μιλώντας, οι συγκεκριμένες «αυτοψίες/ επιθεωρήσεις» αποτελούν κυρίως εκτιμήσεις της γενικότερης εικόνας και των δυνατοτήτων των πλοίων αφ’ενός, έμπρακτες «δηλώσεις ενδιαφέροντος» από ελληνικής πλευράς αφ’ετέρου. Σημειώνεται πως στη σημερινή αγορά μεταχειρισμένων σκαφών η περίπτωση των ιταλικών Bergamini θεωρείται εξαιρετική ευκαιρία, καθώς πρόκειται για σύγχρονα σκάφη τα οποία δεν προορίζονται να αποτελέσουν κάποιου είδους «ενδιάμεση λύση», όπως είχε αναφερθεί στο παρελθόν για πιθανές επιλογές μεταχειρισμένων πλοίων για το ΠΝ, αλλά για «κανονικά» πλοία- υπενθυμίζεται άλλωστε πως η προμήθεια φρεγατών FREMM ήταν παλιά επιδίωξη του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία «βούλιαξε» στα χρόνια της κρίσης.

Η «Virginio Fasan»

Στο ευρύτερο πλαίσιο της προβολής εικόνας «κλειδώματος» των φρεγατών Bergamini εντάσσονται και οι σχετικές αναφορές από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια: Στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, o κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται «με τις φρεγάτες Belh@rra και τις ιταλικές Bergamini», με αντίστοιχη αναφορά και από τον κ. Δένδια, που μίλησε για «νέο ναυτικό» με «υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra και Bergamini». Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο επίσκεψης του υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για τη ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini. Οριστική συμφωνία για τα ιταλικά σκάφη δεν έχει υπογραφεί ακόμα, και, όπως προαναφέρθηκε, οι Bergamini αποτελούν εξαιρετική περίπτωση μεταχειρισμένων σκαφών, οπότε και η ελληνική πλευρά επιχειρεί να «δεσμεύσει» τις φρεγάτες μέχρι να κλείσει το θέμα, δεδομένης και της πολύ θετικής στάσης της ιταλικής πλευράς. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να χαθεί η ευκαιρία λόγω εμφάνισης κάποιου άλλου αγοραστή που θα κάνει στην ιταλική πλευρά «προσφορά που δεν μπορεί να αρνηθεί», δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια πληροφορία.

Συνοπτικά, το πλάνο για τον στόλο φρεγατών του ΠΝ μέσα στα επόμενα χρόνια διαμορφώνεται ως εξής: Τέσσερις φρεγάτες FDI (Belh@rra)– σύντομα αναμένεται να υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη της κλάσης, «Κίμων», με την άφιξη στην Ελλάδα να αναμένεται στις αρχές- μέσα του 2026- τέσσερις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ (οι διαδικασίες προχωρούν για τις κύριες συμβάσεις) και δύο, συν εν δυνάμει άλλες δύο, Bergamini, καθώς σταδιακά θα αποσύρονται οι φρεγάτες κλάσης Standard («S») μετά από υπηρεσία πολλών δεκαετιών.

Συνολικά, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως επιδιώκεται, το ΠΝ θα έχει έναν «κορμό» 12 σύγχρονων/ εκσυγχρονισμένων φρεγατών, συν όσες «S» συνεχίζουν να υπηρετούν τα ερχόμενα χρόνια. Παράλληλα, εντός των επομένων ετών αναμένεται να φανεί πώς θα εξελιχθούν τα προγράμματα των αμερικανικών επόμενης γενιάς φρεγατών Constellation (οι οποίες βασίζονται στο αρχικό σχέδιο των FREMM) και της ευρωκορβέτας.