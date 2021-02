Η «μάχη της Αυστραλίας» για τη Google: Ποιές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις μιας «εξόδου»

Από πλευράς της, η εταιρεία έχει υποστηρίξει πως το να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες δωρεάν είναι απαραίτητο για τις αναζητήσεις και πολλές άλλες δωρεάν υπηρεσίες από τις οποίες επωφελούνται οι Αυστραλοί.

Λόγοι ανησυχίας

Είναι πολλές οι εταιρείες που πληρώνονται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο μέσω των εσόδων της Google από τις αναζητήσεις- και έχουν και αυτές λόγους να ανησυχούν. Η Apple, για παράδειγμα, λαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για να βάζει το Google ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναζήτησης στα iPhones, τον web browser Safari και το Siri, όπως έχουν πει αμερικανικές αρχές που ασχολούνται με θέματα μονοπωλίων. Επίσης, δημιουργοί browsers (Mozilla, Opera) λαμβάνουν μερίδιο των εσόδων από τη Google, όπως και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου στην Αυστραλία όπως η iiΝetτης TPG Telecom Ltd, η Optus της Singapore Telecommunications Ltd και η Tesltra Corp.

Tο σύνολο των εσόδων στον κλάδο των αναζητήσεων από διαφημίσεις υπολογίζεται γύρω στα 3 δισ. δολάρια για το 2021 από την eMarketer- και σχεδόν όλα πηγαίνουν στη Google.

Πλήγμα για τα gadgets

Αλυσίδες πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών στην Αυστραλία, όπως η JB Hi-Fi Ltd, η Harvey Normam Holdings Ltd και η Officeworks της Westfarmers Ltd θα μπορούσαν επίσης να πληγούν, επειδή διατηρούν αποθέματα συσκευών που έχουν ενσωματωμένη τη μηχανή αναζήτησης της Google. Το ίδιο ισχύει και για αλυσίδες όπως η Kmart, η Big W και η David Jones.

Αν και τα τηλέφωνα Pixel της Google έχουν μόλις το 2% της αγοράς smartphones της Αυστραλίας, τα ηχεία Nest κυριαρχούν με μερίδιο 61%- ή, αλλιώς 1,6 εκατ. νοικοκυριά. Σχεδόν ένα εκατομμύριο Αυστραλοί, από έναν πληθυσμό 25 εκατομμυρίων, χρησιμοποιούν πέντε ή περισσότερες υπηρεσίες της Google, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων τεχνολογίας Telsyte.

Εταιρείες του χώρου της λιανικής έχουν αρχίσει να ζητούν διαβεβαιώσεις από την Google για τη λειτουργικότητα των προϊόντων της εάν χαθούν οι αναζητήσεις, αν και δεν έχουν υπάρξει ακυρώσεις ή επιστροφές παραγγελιών, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

Ακόμη, η Google έχει και μικρότερες συνεργασίες στις αναζητήσεις. Εταιρείες λογισμικού όπως η Hey You και η Redcat επιτρέπουν σε εστιατόρια να προελκύουν παραγγελίες μέσω κουμπιών που συνοδεύουν τα αποτελέσματα αναζητήσεων, ενώ η Australian Football League επιτρέπει στους φιλάθλους να ψηφίζουν για βραβεία μέσω αναζητήσεων.

Ο Λόρενς Πελετιέ, διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Redcat είπε ότι η λειτουργία αυτή φέρνει 15.000 παραγγελίες τον μήνα, κυρίως από νέους πελάτες. «Θα ήταν καταστροφικό αν η Google αποσυρόταν; Όχι. Θα ήταν ενοχλητικό; Ναι» είπε.

O Ουζάιρ Μούσα, διευθύνων σύμβουλος της Hey You, είπε ότι διερευνά εναλλακτικές, μα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Google στις αναζητήσεις, το Bing, δεν προσφέρει συγκρίσιμο εργαλείο.

Η Κάθριν Ρόουλαντς, νοσοκόμα στο Σίδνεϊ με κινητό Pixel, είπε στο Reuters ότι φοβάται τι θα συμβεί. «Το τηλέφωνό μου χωρίς Google θα μπορούσε να ήταν ένα παλιό Nokia ή κάτι που απλά κάνει τηλεφωνικές κλήσεις» είπε χαρακτηριστικά.

