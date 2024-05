Αστυνομικά θρίλερ: 5 προτάσεις για να ανακαλύψεις τον ντετέκτιβ που κρύβεις μέσα σου αυτό το Σαββατοκύριακο

Ο Jeremy Renner έχει τον έλεγχο στο « Mayor of Kingstown »

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Paramount+, διά χειρός Taylor Sheridan (Yellowstone Universe, Sicario, Hell or High Water) και Hugh Dillon. Το Kingstown είναι μια πόλη βουτηγμένη στη διαφθορά, όπου η μόνη κερδοφόρα βιομηχανία που έχει απομείνει είναι οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και ιδιωτικές φυλακές. Τον έλεγχο της περιοχής έχει ο Mike McLusky, τον οποίο ενσαρκώνει ο Jeremy Renner (Hawkeye, The Avengers) και η οικογένειά του. Όλοι μαζί, λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε εγκληματίες, φυλακές, αστυνομία και πολιτικούς. Θίγοντας θέματα όπως ο ρατσισμός, η διαφθορά και η ανισότητα, το «Mayor of Kingstown» προσφέρει μία σκληρή ματιά της πραγματικότητας.