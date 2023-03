CEO Clubs Greece Forum: Ερωτήσεις, Απαντήσεις και Αναλύσεις μέσα από τα μάτια Τεσσάρων Γενεών

Το πρώτο, καθιερωμένο πλέον, ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2023 θα λάβει χώρα στις 5 Απριλίου στους χώρους του Grand Hayat Athens, υπό τον τίτλο «The Big Life Questions, through the Eyes of Four Generations». Η θεματική αποτελεί μία ακόμα πρωτοπορία του CEO Clubs, καθώς παρόμοια ανάλυση καίριων ερωτημάτων, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά και βιώνονται από τέσσερις γενεές – Baby Boomers, Gen-X, Millennials, και Gen-Z – πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.