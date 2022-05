«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»: Το καλύτερο άνοιγμα στο box office για το 2022

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (Marvel Studios via AP) via Associated Press

Η θερινή κινηματογραφική σεζόν ξεκινά με αισιοδοξία χάρη στο «Doctor Strange and the Multiverse of Madness», καθώς η ταινία της Marvel άγγιξε τα 185 εκατομμύρια δολάρια στο box office το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Walt Disney Co.

Όχι μόνο υπερδιπλασίασε το άνοιγμα του πρώτου «Doctor Strange» (η ταινία είχε ανοίξει με 85 εκατομμύρια δολάρια το 2016), αλλά έκανε επίσης το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς, ξεπερνώντας το «The Batman» που είχε κάνει άνοιγμα με 134 εκατομμύρια δολάρια και το δεύτερο μεγαλύτερο στην περίοδο της πανδημίας, πίσω από το «Spider-Man: Far From Home», που παραμένει στην κορυφή με 260,1 εκατ. δολάρια, αλλά και το έκτο μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών παγκοσμίως.

Σε διεθνές επίπεδο, η πορεία της ταινίας είναι ακόμα καλύτερη, με 265 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Συνολικά, το «Doctor Strange 2» καταγράφει κέρδη 450 εκατ. δολαρίων.

Η επιτυχία του δεν είναι ανεξάρτητη από τον Spider-Man. Ο πανίσχυρος μάγος που υποδύεται ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς εμφανίστηκε σε περίοπτη θέση στο «Spider-Man: No Way Home», που έχει κάνει το τρίτο καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών από την πρεμιέρα του τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η ταινία έχει επίσης ένα γιγάντιο αποτύπωμα. Παίζεται σε 4.534 αίθουσες μόνο στις ΗΠΑ και στον Καναδά, που σύμφωνα με τη Disney είναι το έβδομο μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών. Οι οθόνες τύπου IMAX και 3D, αντιπροσωπεύουν το 36% του box office.

Tο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» σκηνοθέτησε ο Σαμ Ράιμι και η παραγωγή κόστισε περί τα 200 εκατομμύρια δολάρια -αν και ο αριθμός δεν αντιπροσωπεύει τα πολλά περισσότερα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για μάρκετινγκ και προώθηση.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η ταινία έγινε trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πάντα, από τις cameo εμφανίσεις έως τη συζήτηση σχετικά με το σήμα καταλληλότητας PG-13 και κατά πόσο τα στοιχεία τρόμου δικαιολογούσαν κάτι πιο περιοριστικό ή όχι.

Κατά τα λοιπά, το «The Bad Guys» των Universal και DreamWorks Animation έπεσε στη δεύτερη θέση στο τρίτο Σαββατοκύριακο προβολής με 9,8 εκατομμύρια, ενώ το «Sonic the Hedgehog 2» της Paramount, έφτασε στην τρίτη θέση με 6,2 εκατομμύρια δολάρια.