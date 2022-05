«We don't dance for nothing»: Το κινηματογραφικό πείραμα του ελληνο-αμερικανο-κινέζου Στέφανου Τάι

To 2017, ο Στέφανος Τάι είχε μόλις μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στο Χονγκ Κονγκ και προσπαθούσε να βρει την θέση του στο πολυπολιτισμικό πάζλ της μεγαλούπολης των 7,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το «We don’t dance for nothing» είναι μία κινηματογραφική, ερωτική επιστολή στις Φιλιππινέζες οικιακές βοηθούς του Χονγκ Κονγκ, που κάθε Κυριακή, γιορτάζουν το μοναδικό ρεπό της εβδομάδας τρώγοντας, πίνοντας και χορεύοντας όλες μαζί στους δρόμους της πόλης. Η κοινότητά τους αριθμεί σχεδόν 350.000 γυναίκες και η ταινία του Στέφανου Τάι βασίζεται μεν στις πραγματικές ιστορίες τους, αλλά η πρωταγωνίστριά της, που προσπαθεί να βρει τη δύναμη να αποδράσει από το Χονγκ Κονγκ, είναι ένα μίγμα διαφορετικών, αληθινών προσώπων.

Oι άνθρωποι της παραγωγής του We don’t Dance for Nothing είναι οι περισσότεροι επαγγελματίες, αλλά οι ηθοποιοί είναι όλοι ερασιτέχνες. Η πρωταγωνίστρια, Μάιλς Σίμπλε, ήταν αεροσυνοδός και η διακοπή των αεροπορικών πτήσεων, της επέτρεψε να συμμετάσχει στην ταινία. Η συμπρωταγωνίστρια, Σάιζα Κάντα, μεγαλώνει μόνη της το παιδί της και η προσωπική εμπειρία της την βοήθησε να ενσαρκώσει τον ρόλο της Σάμπα.