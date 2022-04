Η Τζούλια Ρόμπερτς για τις ρομαντικές κομεντί που απέρριπτε επί 20 χρόνια: Ούτε ένα καλό σενάριο

via Associated Press

via Associated Press

«Αν είχα διαβάσει κάτι που πίστευα ότι ήταν στο επίπεδο γραφής του Notting Hill ή του τρελά διασκεδαστικού «My Best Friend’s Wedding», θα το έκανα. Δεν υπήρξαν, μέχρι την ταινία που έκανα τώρα, την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε ο Ολ Πάρκερ» (σκηνοθέτης του σίκουελ του Mamma Mia «Mamma Mia: Here We Go Again»). Η Τζούλια Ρόμπερτς παρ’ ολίγο να απορρίψει και αυτή την ταινία, καθώς πίστευε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο με συμπρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ (αυτό προτού ο ηθοποιός μπει στο καστ). Σύμφωνα δε με την ίδια, το ίδιο ένιωθε από την πλευρά του και ο Κλούνεϊ, οπότε κατάφεραν να συνδυάσουν τους χρόνους τους και να γυρίσουν την ταινία.