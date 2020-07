Εως 30 Ιουλίου η δηλώσεις συμμετοχής στο Idea Platform του Capsule

Η ομάδα του επιταχυντή, αναζητά ιδέες που μπορούν να γίνουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και δυνητικά να ενταχθούν μελλοντικά στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ο Capsule, χάρη στην πολύτιμη συνδρομή και υποστήριξη τόσο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος όσο και των στρατηγικών συνεργατών του, έχει προχωρήσει στο μεθοδικό σχεδιασμό του διαγωνιστικού προγράμματος του Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε με φορείς του τουρισμού, καταγράφοντας τις πρωταρχικές ανάγκες που υπάρχουν σε επιμέρους κλάδους, όπως τα ξενοδοχεία, οι αερολιμένες, τα μουσεία κ.ά.

Το 5ήμερο διαγωνιστικό πρόγραμμα Idea Platform έχει καταρτιστεί κατάλληλα, ούτως ώστε μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό του οι συμμετέχοντες να λάβουν πρακτική και ουσιαστική καθοδήγηση στην προσπάθειά τους να μετουσιώσουν την ιδέα τους σε μία πραγματική επιχειρηματική ευκαιρία. Ειδικότερα, κατά το προπαρασκευαστικό μέρος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν χρήσιμα εργαλεία χάρη στα workshops που θα πραγματοποιηθούν τόσο από ιδρυτές/στελέχη των επιτυχημένων startups που στηρίζουν το πρόγραμμα ως στρατηγικοί συνεργάτες -ήτοι οι Clio Muse Tours, Ferryhopper, Keeano, SaMMYacht, TravelMyth, Triparound, Welcome Pickups, Woof Together, Workathlon και Zoottle- όσο και από C-level executives των υπόλοιπων συνεργατών του CapsuleT, στους οποίους συγκαταλέγονται η Google, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Expedia Group, το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή αλλά και το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας.

Μεταξύ των σχετικών workshops που είναι ήδη ανακοινώσιμα, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: “Design Thinking”, “Product Design”, “Idea to Market roadmap”, “Building A Business Idea With A Social Impact”, “The Long Road Of Turning Your Idea To A Successful Startup”, “Digital Marketing Fundamentals (Google)”, “Travel Industry Trends (Google)”, “Pitching/Presentation Skills (Expedia)”, “Communication/Body Language (Expedia)”, Financial Projections (NBG Business Seeds”, “Preparing Your Idea For Funding (NBG Business Seeds)”. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν και mentoring από στελέχη όλων των στρατηγικών συνεργατών, με στόχο να τελειοποιήσουν την πρότασή τους και να την παρουσιάσουν στην Κριτική Επιτροπή.

Οι διαγωνιζόμενοι/ομάδες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πλατφόρμα Ιδεών και θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό μέρος κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, διεκδικούν χρηματικά έπαθλα καθώς και δωρεάν υπηρεσίες και παροχές από συνεργαζόμενους υποστηρικτές του προγράμματος, εφόσον βέβαια αυτές προκύψουν και ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η απόδοση των βραβείων θα γίνει σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία και τελική αξιολόγηση που θα προκύψει από την Κριτική Επιτροπή κατά την εκδήλωση της βράβευσης και λήξης του προγράμματος. Η διαβάθμιση των βραβείων είναι: 1ο χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, 2ο έπαθλο 2.000 ευρώ και 3ο έπαθλο 1.000 ευρώ.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι άτομα ή ομάδες με μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα σχετική με τον τουριστικό τομέα, που θα προϋποθέτει τη χρήση τεχνολογίας προκειμένου να εφαρμοστεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 και μέχρι 35 ετών, νέοι/νέες φοιτητές/φοιτήτριες, απόφοιτοι, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σχολών σχετικών με τομείς, όπως οι Θετικές Επιστήμες, Μηχανική και Μηχανολογία, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Τουριστικό Μάνατζμεντ και ούτω καθεξής.

Τα φυσικά πρόσωπα ή οι ομάδες συμμετέχουν με ιδέες για εφαρμογές σε προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία είναι σχετικά με τους στόχους και την θεματική ενότητα του Idea Platform, ήτοι εφαρμογές και λύσεις για τον τουριστικό κλάδο ξενοδοχίας και εστίασης (hotel management, revenue management, channel management, HR management, guest products & services κ.τ.λ.), για τουριστικές μεταφορές (Distribution & Transfers), για μηχανές αναζήτησης κρατήσεων και ηλεκτρονικών τουριστικών γραφείων (booking engines & ΟΤΑ), για τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις, όπως επίσης προϊόντα και λύσεις για αερολιμένες, θαλάσσιο τουρισμό-μαρίνες, εφαρμογές και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων (ενδεικτικά ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών εγκαταστάσεων, μουσείων αλλά και νησιών, χωριών, περιοχών με ιδιαίτερη τουριστική συγκέντρωση κ.τ.λ.), εξειδικευμένες λύσεις επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών (όπως μέτρηση και αξιολόγηση υπηρεσιών, κοινωνικών δικτύων, διαφήμισης κ.τ.λ.). Παράλληλα υπάρχει ξεχωριστή ειδική ενότητα για λύσεις σε προβλήματα και λειτουργικές ιδέες που θα αφορούν εφαρμογές για την επίλυση και διαχείριση αναγκών που έχουν προκύψει σε επιχειρήσεις, φορείς και μονάδες τουρισμού λόγω της πανδημίας από τον Covid-19.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τo Idea Platform του CapsuleΤ θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου 2020. Όσες και όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα και να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους, χρειάζεται να μεταβούν στον σχετικό σύνδεσμο.