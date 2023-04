First Rebublic Bank: Θολό το τοπίο διάσωσής της - Ο εκβιασμός στις Αμερικανικές τράπεζες

via Associated Press

Συνεχίζεται και σήμερα η βουτιά των μετοχών της First Republic Bank η οποία χθες έχασε σχεδόν το ήμισυ της κεφαλαιοποίησής της μετά την ανακοίνωση των αποτελέσματα τριμήνου τα οποία έδειξαν ότι οι εκροές καταθέσεων τον Μάρτιο ήταν χειρότερες του αναμενομένου.

Η First Republic ήταν μεταξύ των Αμερικανικών τραπεζών που κατέρρευσαν μετά την Silicon Valley Bank και Silvergate. Τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι εξετάζει «στρατηγικές επιλογές» αφού αποκάλυψε ότι έχασε καταθέσεις 100 δισ. δολαρίων.

Μας σώζεται ή πληρώνετε

Να σημειωθεί ότι οι μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να τοποθετήσουν καταθέσεις 30 δισ. δολαρίων στην τράπεζα , σε μία προσπάθεια να σταματήσουν την εξάπλωση του πανικού κάτι που όπως φαίνεται δεν έπεισε τους επενδυτές της First Republic.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, οι τραπεζίτες της First Republic προχώρησαν σε καθαρό εκβιασμό προς τις άλλες τράπεζες τις οποίες φέρεται να ξεκαθάρισαν ότι «ή θα αγοράσετε ομόλογα της First Republic σε επιτόκια υψηλότερα της αγοράς με συνολική απώλεια μερικών δισεκατομμυρίων δολαρίων ή θα αντιμετωπίστε περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη FDIC όταν η First Republic χρεοκοπήσει.