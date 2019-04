«Fosse/Verdon»: Η νέα σειρά για τη θυελλώδη σχέση των Μπομπ Φόσι και Γκουέν Βέρντον

Δημιουργοί του Fosse/Verdon είναι η ομάδα του δημοφιλούς μιούζικαλ «Hamilton»: οι Λιν-Μανουέλ Μιράντα («Hamilton», «In the Heights», «Mary Poppins Returns»), Άντι Μπλάνκενμπουελερ (χορογράφος) και Τόμας Κάιλ (σκηνοθέτης σε παραγωγές Μπρόντγουεϊ).

Οι Φόσι και Βέρντον ήταν συνδημιουργοί των μιούζικαλ «Cabaret», «All That Jazz» και «Sweet Charity».Ο Φόσι, ο οποίος πέθανε το 1987 και αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στο χορό, κέρδισε οκτώ βραβεία Τόνι για χορογραφία και ένα για σκηνοθεσία. Επιπλέον, κέρδισε ένα Οσκαρ για το «Cabaret» και τρία Έμμυ για το «Liza with a Z». Η Βέρντον, η οποία έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Τόνι, υπήρξε μούσα του Φόσι. Ο χορογράφος πολύ συχνά διαμόρφωνε τη χορογραφία του έχοντας ως πρότυπο τον σωματότυπό της, που σημαίνει ότι και η ίδια χορογραφούσε και μετά δίδασκε τις φιγούρες σε μαθητές, ακόμα και όταν οι δυο τους χώρισαν.

Ron Galella via Getty Images

Ron Galella via Getty Images

Η σειρά, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, δεν θα εστιάζει μόνο στον Φόσι αλλά και κυρίως στην Βέρντον, πατώντας πάνω στο γνωστό ρητό: «Πίσω από έναν σπουδαίο άντρα, βρίσκεται μια σπουδαία γυναίκα». «Υπάρχει μια φανταστική φωτογραφία του Μπομπ στο πλατό του “Sweet Charity” όπου σκηνοθετεί τους χορευτές. Αν κόψετε τη φωτογραφία, φαίνεται ότι μόνο ο Μπομπ, αυτός ο μοναχικός, ιδιοφυής, λευκός άνδρας, είναι ο δημιουργός της ταινίας. Όμως αν παρατηρήσετε καλύτερα, θα δείτε στο πλάι την Βέρντον να διευθύνει ένα δεύτερο γκρουπ χορευτών», δήλωσε ο διευθυντής παραγωγής Στιβεν Λέβενσον. Σύμφωνα με τους New York Times, αυτό που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση ο Λέβενσον ήταν να δημιουργήσει «ακόμα μια ιστορία για έναν αστέρα που στοιχειώνεται από δαίμονες, συμπεριφέρεται άσχημα και κάνει φρικτές πράξεις. Θα άξιζε; Δεν θα άξιζε».

Τον Φεβρουάριο, η Νικόλ Φόσι, κόρη του Φόσι και της Βέρντον, βρέθηκε στο πάνελ συζήτησης της σειράς για να μιλήσει για το έργο των γονέων της και το πώς το «All That Jazz» (στο οποίο εμφανίστηκε σε ηλικία 16 ετών) συμβαδίζει με το «Fosse/Verdon». «Το “All That Jazz” είναι μια λίγο ρομαντική εκδοχή της ζωής του Φόσι. Και νομίζω ότι αυτό εμβαθύνει περισσότερο στο τι πραγματικά συνέβαινε στις σχέσεις του με τη Γκουέν και όλους τους ανθρώπους στη ζωή του. Το “All That Jazz” είναι ένα νεύμα στον Φελίνι, σε αντίθεση με το “Fosse/Verdon”», είπε η Νικόλ. Ο Λέβενσον αποκάλυψε ότι η Νικόλ στήριζε από την αρχή το πρότζεκτ και μάλιστα αποτέλεσε μια φοβερή πηγή πληροφοριών και υλικού από αρχείο.