Κατερίνα Πολέμη - Δήμητρα Σελεμίδου: Μέσα απ' τη φωνή βγήκε η μουσική

Δήμητρα: Πιάνομαι ξανά από αυτά που λέει η Κατερίνα και θα πω, είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνει την ειλικρίνεια πρώτα μέσα του και έπειτα γύρω του.... Αγαπάω πάρα πολύ τη ζωή και όλα όσα επιλέγω να ασχοληθώ και να αφοσιωθώ. Νομίζω ότι σκοπός μου, είτε πρόκειται για την ιατρική, είτε για τη μουσική, είναι να έρχομαι κοντά στους ανθρώπους -στους ανθρώπους μου και σε όσους δεν έχω ακόμα γνωρίσει- και να επικοινωνούμε.... Θέλω να πιστεύω στην ομορφιά των ονείρων, όσο δύσκολες κι αν μοιάζουν οι εποχές, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πραγματικότητα τα όνειρα του, που πρώτα απ′ όλα ήταν η ιατρική... Προέκυψε όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, πριν ακόμη ασχοληθώ με τη μουσική και πολύ πριν αρχίσω να ασχολούμαι με το τραγούδι γιατί πρώτα ξεκίνησα με το πιάνο. Και θέλω να παροτρύνω με όποιον τρόπο μπορώ, τον καθένα γύρω μου να κυνηγήσει τα όνειρα του.

-Έχεις διαλέξει ειδικότητα;

Δήμητρα: Έχω σκεφτεί ΩΡΙΛΑ γιατί στην πορεία θέλω να ειδικευτώ στη φωνή.

-Το πρόγραμμα που ετοιμάσατε για τα δύο live;

Κατερίνα: Είναι εστιασμένο στο ελληνικό ρεπερτόριο. Πρώτη φορά δοκιμάζομαι σε τέτοιο βαθμό στο ελληνικό ρεπερτόριο -παρότι μισή Ελληνίδα. Είπα μέσα μου, Κατερίνα, πάμε να το δοκιμάσεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν για αλλαγές και εξέλιξη.

Δήμητρα: Έτσι όπως έχει δομηθεί το πρόγραμμα κατά κάποιον τρόπο μας γειώνει στο ελληνικό έδαφος, αλλά νομίζω ότι η Κατερίνα με την αύρα της, αλλά και τα τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου που ερμηνεύει και ερμηνεύουμε, προσθέτει μια ταξιδιάρικη διάθεση.

-Θα σας πω τέσσερα ονόματα και μία λέξη και θα ήθελα να μου πείτε την πρώτη σκέψη που κάνετε.

Δήμητρα: Ωραία!

-.... Μάνος Χατζιδάκις.

Κατερίνα: Μελωδία.

Δήμητρα: Όνειρο.

-..... Τζορτζ Γκέρσουιν.

Κατερίνα: Χιούμορ.

Δήμητρα: Αγάπη (.... δεν ξέρω).

-.... Διονύσης Σαββόπουλος.

Δήμητρα: Εμένα, για κάποιον λόγο, μου ήρθε το «μπρίο»... Εσύ τα σκέφτεσαι πολύ κι εγώ λέω βλακείες....

(Γέλια)

Κατερίνα: .... Διονύσης Σαββόπουλος.... Storyteller. Πώς το λες αυτό;

-Αφηγητής. Παραμυθάς.

Κατερίνα: Παραμυθάς καλύτερα.

-.... Μίκης Θεοδωράκης.

Δήμητρα: Δυναμισμός.

Κατερίνα: Γη.... Εγώ δεν μεγάλωσα μ′ αυτά τα τραγούδια. Και η πολύ μικρότερη επαφή μου με τη χώρα, σε σχέση με τη Δήμητρα, με απομακρύνει από τον Θεοδωράκη. Όχι όμως ως μουσικό. Εννοώ ως βίωμα. Όπως και με τον Σαββόπουλο. Δεν τα έχω ζήσει. Έλειπαν και οι γονείς μου από ’δω. Αλλά αυτό δεν το λέω άσχημα.

-.... Ευρώπη.

Δήμητρα: Σύνορα. Το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε...

Κατερίνα: Πολιτισμός... Όμως, όλοι έχουν πολιτισμό. Υπάρχει κάτι αληθινο-ψεύτικο εδώ...

-Πως ονειρεύεστε τον εαυτό σας την επόμενη δεκαετία;

Δήμητρα: Ο βασικός μου στόχος είναι να συνεχίσω να είμαι ειλικρινής σε αυτό που κάνω, εννοώντας να υποστηρίζω νέο υλικό, το οποίο να μιλάει για το σήμερα -όσο γίνεται, σπανίζουν οι καλοί δημιουργοί που τολμούν να μιλήσουν για το σήμερα. Να χτίσω ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι θα με αναδείξει σε μεγάλη τραγουδίστρια- δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Μακάρι να συμβεί, αλλά οι συνθήκες ενδεχομένως δεν το επιτρέψουν. Θα ήθελα όμως, μετά από χρόνια να γυρίζω πίσω και να κοιτάζω μία πορεία ειλικρινή, με τραγούδια που αν μη τι άλλο, θα έχουν συγκινήσει και εμένα και άλλους ανθρώπους, ακόμη κι αν δεν πρόκειται για πλήθος μεγάλο... Και να έχω δοκιμαστεί ίσως σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια.

Κατερίνα: Εγώ θα ήθελα να δουλεύω εντατικά για το κέντρο μου, γιατί χωρίς το κέντρο σου φεύγεις και χάνεσαι και χάνεται και ό,τι κάνεις, όπως και οι άνθρωποι γύρω σου. Ειδικά οι καλλιτέχνες και τα δημόσια πρόσωπα κινδυνεύουν από αυτό το side effect, την παρενέργεια -εννοώ, να ξεφεύγεις, να γίνεσαι άγαρμπος, αγενής.... Άρα, θα ήθελα να παραμείνω στο κέντρο μου, να βελτιώνομαι, να γράφω και να παίζω μουσική που να ακούγεται παγκόσμια.... Και επειδή οι συνεργασίες με συγκινούν, θα ήθελα τα επόμενα δέκα χρόνια να δουλέψω με ανθρώπους οπουδήποτε στη γη οι οποίοι είναι καλύτεροι από μένα για να μαθαίνω και να δοκιμάζομαι. Αυτό που είπε η Δήμητρα για τα νέα μονοπάτια. Ακόμη και με ανθρώπους εκτός μουσικής. Θέλω πολύ να δουλέψω με την Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Μου αρέσουν οι συνέργειες. Και πιστεύω ότι εάν εσύ είσαι καλή στο δικό σου κι εγώ στο δικό μου ω!... όλα στο τετράγωνο.

-Επειδή η Κατερίνα μίλησε για συνέργειες, ήθελα να ρωτήσω, η ελληνική γλώσσα που στο τραγούδι ναι μεν έχει ευτυχήσει (από το ρεμπέτικο και την Παπαγιαννοπούλου μέχρι τον Γκάτσο, τον Ελευθερίου και πάει λέγοντας), αλλά είναι ένα «περιβόλι μικρό», υπό την έννοια ότι τη μιλούν λίγοι άνθρωποι, αισθάνεσαι να σε περιορίζει;

Δήμητρα: Καθόλου. Ίσα ίσα. Νιώθω ότι είναι τεράστια τιμή και ευθύνη να υπηρετείς τον ελληνικό λόγο. Έτσι κι αλλιώς, η μουσική αναδεικνύει οποιαδήποτε γλώσσα. Σκοπός μου είναι να στέκομαι εδώ, να μιλάω για τη χώρα μου, αλλά και πέρα από αυτήν μέσα από τον ελληνικό στίχο. Δεν νιώθω ότι είναι περιοριστικός. Κατά κανένα τρόπο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μου αρέσει να τραγουδάω και σε άλλες γλώσσες. Όμως, πέρα από τη μουσική, εστίασα στο τραγούδι γιατί είχα πάντα μεγάλη αγάπη στον λόγο και δη στον ελληνικό.

-Tο αγαπημένο σας τραγούδι;

Δήμητρα: Πρέπει να απαντήσουμε κυριολεκτικά τώρα;... Γιατί μου ήρθε να πω ότι κάθε φορά που τραγουδάω ένα τραγούδι είναι ο μεγαλύτερος μου έρωτας, η μεγαλύτερη μου αγάπη και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πέρα από αυτό. Οπότε μου είναι δύσκολο όταν δεν τραγουδάω να διαλέξω ένα από αυτά.

Κατερίνα: Τέλειο είναι αυτό που είπες... Εγώ θα έλεγα το «Nature boy».... The greatest thing You’ll ever learn Is just to love And be loved In return... Και το «Throw It Away». Επειδή έχει έναν στίχο που με αντιπροσωπεύει πολύ: ’Cause you can never lose a thing If it belongs to you.... Αν είναι κάτι δικό σου δεν πρόκειται να το χάσεις...

-Θα πηγαίνατε στη Eurovision όπως η Κατερίνα Ντούσκα (και δεν θα έθετα καν την ερώτηση εάν δεν επρόκειτο για την περίπτωση της ταλαντούχας Ντούσκα);

Δήμητρα: Όταν ήμουν μικρότερη την αγαπούσα σαν θεσμό. Απλά, νιώθω ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή δεν αφορά τη Eurovision, ούτε και η Eurovision εμένα, εννοώ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Κατερίνα: Εγώ θα πήγαινα εάν έκανα αυτό που κάνει η Κατερίνα. Που πηγαίνει με ένα τραγούδι που της ταιριάζει.

Δήμητρα: Η Ντούσκα είναι πρωτοπόρος στο είδος, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί όπως και η Κατερίνα μας (σ.σ. Πολέμη) έχει αυτό το πολυ-πολιτισμικό στοιχείο. Γι′ αυτό -απαντάω εγώ για σένα- μπορούν, ακριβώς επειδή διατηρούν την ποιότητα τους ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω, να στηρίξουν και να υπηρετήσουν αυτό που έχουν.