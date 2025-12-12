Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Αντώνης Σρόιτερ παραμένουν δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Alpha.

Για άλλη μια φορά στην πρωινή ζώνη το δυναμικό κοινό προτίμησε τον Alpha αφού το Happy Day σημείωσε 22,3% ενώ η «Κοινωνία Ώρα Mega» βγήκε δεύτερη με 21,4%. Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε 14,3% ενώ στη δεύτερη θέση ανέβηκε το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου με 11,9%, αφήνοντας τρίτη τη Φαίη Σκορδά (11,4%), τέταρτους τους «Αταίριαστους» με 10,7% και πέμπτο τον Γιώργο Λιάγκα (10,1%).

Ανατροπή σημειώθηκε και στο ποσοστά του συνόλου, με το δίδυμο Κούτρα- Ντσούνου να κόβει πρώτο το νήμα με 17%, δεύτερη την Κατερίνα Καινούργιου με 13,5%, τρίτο το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 13%, τέταρτη τη Φαίη Σκορδά με 12,5% και πέμπτο το Open με απειροελάχιστη διαφορά (12,4%).

Στη μεσημεριανή ζώνη η Ζήνα Κουτσελίνη με 11,9% κατάφερε να πλησιάσει τον Πέτρο Κουσουλό (12,8%) ενώ ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου προσέλκυσαν το 9% του δυναμικό κοινού. Ικανοποίηση στο Open με τα ποσοστά του Θανάση Πάτρα (4,7%), στο 5,4% ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και στο 3,7% ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ. Μόλις 4,9% για το 5Χ5, το τηλεπαιχνίδι που σημείωσε φέτος τις μεγαλύτερες απώλειες και όλα δείχνουν πως δεν θα συνεχιστεί.

Στην ΕΡΤ1, το «Στούντιο 4» είχε άνοδο με 8,7%– μάλιστα η εκπομπή άγγιξε το 13,5% στο δυναμικό κοινό, σε αντίθεση με το «Νωρίς Νωρίς» που έπεσε στο 1,4% σημειώνοντας 0,2% και 0,1% στα δύο πρώτα τέταρτα προβολής του. Το «Πρωίαν σε είδον» έκανε μέσο όρο 3,8% και το τηλεπαιχνίδι της Ευγενίας Σαμαρά μόλις 1,8%, πιο κάτω και από τις επαναλήψεις των ξένων σειρών του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Η Τζένη Μελιτά, η Νατάσα Εξηνταβελώνη και ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

O Alpha νικητής στη βραδινή ζώνη

Στην prime time ζώνη, ο «Άγιος Έρωτας» του Alpha πήρε την πρωτιά με 19,1% (23,1% στο σύνολο). Ακολούθησε ο αγώνας του ΠΑΟ που άγγιξε το 18,1% σε τέταρτο ενώ η «Γη της Ελιάς» σημείωσε 9,3% (15,9% στο σύνολο) το First Dates αρκέστηκε στο 8,8%, το The Floor στο 7,8% και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στο 12,8%.

Χωρίς τη Σοφία Μουτίδου στο πλατό, το Real View είδε τα ποσοστά του να πέφτουν στο 1,6%- στο τελευταίο τέταρτο η εκπομπή έπεσε στο 0,4%.

Στη late night ζώνη, ο Αντώνης Σρόιτερ στον Alpha έκανε 8,5% (12,5% στο σύνολο), ο Φάνης Λαμπρόπουλος 5,5%, η «Κοινωνία Άνω Κάτω» του Open 4,2% και το Mega Stories μόλις 4%.