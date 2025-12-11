Σε μία άκρως ανταγωνιστική τηλεοπτική σεζόν όπως τη φετινή, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως ο ΑΝΤ1 ανήκει μέχρι αυτή τη στιγμή στους κερδισμένους, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως οι εκπομπές του Πέτρου Κουσουλού, οι δύο από τις τρεις εκπομπές του Γρηγόρη Αρναούτογλου και φυσικά οι «Ράδιο Αρβύλα».

Ο Γιώργος Λιάγκας, μετρώντας τρεις αποχωρήσεις, μία πριν από την έναρξη (Σάσα Σταμάτη), μία στην αρχή της (Ποσειδώνας Γιαννόπουλος) και μία πιο πρόσφατη, όπως ο Σταύρος Μπαλάσκας, προσπαθεί να σταθεροποιηθεί σε διψήφια ποσοστά σε μια σεζόν που ευνοεί περισσότερο το lifestyle από την ενημέρωση- όπως αυτή ορίζεται από τις συγκεκριμένες εκπομπές-, παίρνοντας για άλλη σεζόν χαμηλό lead in από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Πριν από λίγες μέρες μάλιστα ο ίδιος ο Λιάγκας παραδέχτηκε ότι η αλλαγή στην ώρα προβολής που του είχε προτείνει ο ΑΝΤ1 μετά το περσινό προβάδισμα της Φαίης Σκορδά ήταν τελικά μια λανθασμένη απόφαση, αιφνιδιάζοντας ακόμα και τους συνεργάτες του.

Σαββατοκύριακο… υπό πίεση στον ΑΝΤ1

Από την άλλη το στοίχημα για την Ελένη Τσολάκη, φάνηκε να χάνεται από πολύ νωρίς καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να αποκτήσει την απαιτούμενη χημεία, ενώ η αλλαγή στην αρχισυνταξία «ζόρισε» πολύ την παρουσιάστρια. Οι διαρροές που έκαναν λόγο για συννεφιασμένο κλίμα στα παρασκήνια και οι συζητήσεις για ενδεχόμενο κόψιμο της εκπομπής μέσα στις Γιορτές- κάτι που δεν συνηθίζει ο ΑΝΤ1- δεν βοήθησαν την προώθηση του φιλόδοξου project που πήρε τη θέση των Weekenders.

Η Ζέτα Μακρυπούλια.

Στη μεσημεριανή ζώνη, τα δυο πετυχημένα- έως πέρσι- τηλεπαιχνίδια «Ρουκ Ζουκ» και 5Χ5 δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το κοινό τους όταν άλλαξε η ώρα προβολής τους. Και ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια βρίσκεται εκτός κινδύνου, όλα δείχνουν ότι ο Θάνος Κιούσης θα ολοκληρώσει πρόωρα τον κύκλο του στον ΑΝΤ1, αφού τα γυρίσματα έχουν σταματήσει και είναι πια σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχιστούν με την εκπομπή να αποχαιρετά το κοινό μέσα στον χειμώνα- εκτός αν μεταφερθεί το Σαββατοκύριακο.

Ο Θάνος Κιούσης.

Χαμηλές πτήσεις σημειώνει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου που, σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, έχει (επι)μείνει σε ένα πιο κλασικό μοντέλο που ακούγεται ότι διχάζει τα υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΝΤ1.

Όσο για τη μυθοπλασία, το Grand Hotel, παρουσίασε έντονες ρωγμές από την αρχή της σεζόν και ούτε η «αναγκαστική» επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη κατάφερε να τις κλείσει. Ένα άλλο μεγάλο στοίχημα, το «Γιατί ρε πατέρα» παρά την παρουσία του περιζήτητου Μιχάλη Λεβεντογιάννη, ολοκληρώνει πρόωρα τον κύκλο του στα μισά περίπου επεισόδια από τον αρχικό προγραμματισμό.

Στιγμιότυπο από τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα».

Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά «Ο δικαστής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που μετακόμισε εσπευμένα στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 από τη συνδρομητική πλατφόρμα του σταθμού, το οποίο οι ιθύνοντες πίστευαν ότι θα έφτανε στα 100 επεισόδια, αλλά τελικά δεν θα ξεπεράσει τα 34.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, όσο και ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης πρωταγωνιστούσαν ταυτόχρονα σε σειρές άλλων σταθμών (Ο Γιατρός – Hotελ Ελvira), γεγονός που περιόρισε τη δυναμική τους.

Προς το παρόν, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον μεγάλο τηλεμαραθώνιο στις 22 Δεκεμβρίου που θα συγκεντρώσει όλα τα λαμπερά πρόσωπα του σταθμού ώστε να θυμηθεί ξανά το κοινό ότι ο ΑΝΤ1 μπορεί να είναι ακόμα η αγαπημένη του τηλεοπτική οικογένεια.

«Είμαστε ένα»

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 διοργανώνει ένα Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης, μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και δύναμης. Μια μέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο να ενισχύσουμε το έργο των κοινωνικών φορέων: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώνουν τις φωνές και τις καρδιές τους σε μια κοινή προσπάθεια να καλύψουμε ουσιαστικές ανάγκες παιδιών σε στέγαση, σίτιση, διαβίωση και φροντίδα, αλλά, πάνω απ’ όλα, να τους χαρίσουμε λίγη από τη μαγεία και τη χαρά των Χριστουγέννων.