Ο Αμερικανός ράπερ POORSTACY, κατά κόσμον Carlito Milfort, βρέθηκε νεκρός στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ιατροδικαστή της περιοχής.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ήταν μόλις 26 ετών, γεγονός που καθιστά την είδηση του θανάτου του ακόμη πιο τραγική για τη μουσική κοινότητα και τους χιλιάδες θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής, αναφέρει το TMZ.

Advertisement

Advertisement

Παρά τις πρώτες εικασίες που κυκλοφόρησαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία από αυτές. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα υπαινίχθηκαν ότι ενδέχεται να πρόκειται για αυτοκτονία, βασιζόμενοι σε σχόλια και αναρτήσεις που είχαν προηγηθεί στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες που να τεκμηριώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.

Ο POORSTACY είχε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια χάρη στον ιδιαίτερο και συχνά σκοτεινό μουσικό του χαρακτήρα, συνδυάζοντας στοιχεία από emo rap, punk rock και punk rap. Η ανοδική του πορεία στη mainstream σκηνή ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας Bill & Ted Face the Music, η οποία είχε προταθεί για βραβείο Γκράμι. Η συνεργασία του με τον γνωστό ντράμερ Travis Barker αποτέλεσε επίσης καθοριστικό σημείο της καριέρας του, με κομμάτια όπως το «Choose Life» να συγκεντρώνουν ιδιαίτερη απήχηση. Θεωρούνταν ένα από τα πιο υποσχόμενα και ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της μουσικής σκηνής της Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί.