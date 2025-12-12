Νωρίς το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε στην Κρήτη ευρεία επιχείρηση των στελεχών αντιμετώπισης οργανωμένου Εγκλήματος στο πλασίο έρευνας, για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όσους τις έλαβαν αλλά και βοήθησαν στην παράνομη ενέργεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήδη οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχουν κάνει πάνω από 20 έρευνες σε κατοικίες και αποθηκευτικούς χώρους ενώ οι προσαχθέντες θα κατηγορηθούν για σύσταση εγκληματικής ενέργειας και θα συλληφθούν στο πλασίο του αυτοφόρου καθώς ακόμη και τώρα συνεχίζουν το έργο τους.

Μεταξύ των προσαχθέντων είναι και ένας γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής του νομού Ηρακλείου και πολλά μέλη της οικογένειας του, οι οποίοι φέρονται να καρπώθηκαν περίπου 1,5 εκατ ευρώ παράνομα.