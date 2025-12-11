Την ώρα που το ζήτημα των αγροτών απασχολεί την κυβέρνηση και όλη τη χώρα, η μάχη κατά της διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντείνεται, καθώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για οργανωμένη απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια, ακόμη και εντός του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, μια νέα δικογραφία-φωτιά αποκαλύπτει παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη το τρέχο έτος – δηλαδή μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Advertisement

Advertisement

Το μέγεθος του θράσους των φερόμενων ως δραστών είναι ενδεικτικό: Συνέχιζαν να ζητούν επιδοτήσεις με «πλαστά» χωράφια ακόμη και εντός του 2025, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες που έχουν επιφέρει οι προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο κύκλωμα απάτης

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα βαρύ ιστορικό παρανομίας που φαίνεται να μην σταματά ποτέ. Μόλις πρόσφατα, συνελήφθησαν 37 άτομα για «μαϊμού» επιδοτήσεις, εκ των οποίων περισσότερα από δέκα άτομα τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση. Επιπλέον, υπάρχουν ήδη τελεσίδικες αποφάσεις, με 14 ενόχους σε μία δίκη και 13 σε άλλη, για ψευδείς δηλώσεις και παράνομες επιδοτήσεις. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αίσθηση ατιμωρησίας που επικρατεί, οδηγώντας σε νέους κύκλους απάτης.

Η Οικονομική Αστυνομία, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αρχείων του 2025, εντόπισε το κύκλωμα, με αποτέλεσμα να αναμένονται αυτόφωρες συλλήψεις από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της αποφασιστικής μάχης κατά της κατασπατάλησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Οι εισαγγελικές θέσεις για τα «αγροτοδικεία»

Την ίδια ώρα, στο εν εξελίξει μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, εισαγγελικές πηγές παρεμβαίνουν στην έντονη κριτική που έχει εκφραστεί περί «στησίματος» νομικών διαδικασιών, των λεγόμενων «Αγροτοδικείων», ξεκαθαρίζοντας με εμφατικό τρόπο τον ρόλο της Δικαιοσύνης.

Οι πηγές τονίζουν ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν ενεργεί κατόπιν εντολών από πολιτικούς φορείς, αλλά πράττει το καθήκον της, ζητώντας από την Αστυνομία και τους εισαγγελείς την αποκλειστική τήρηση του νόμου. Υπογραμμίζουν, δε, ότι η ανάγκη για επιβολή της νομιμότητας, ειδικά μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Κρήτη, επέβαλε την άμεση αντίδραση.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η επίλυση του προβλήματος των αγροτικών κινητοποιήσεων κρίνεται ότι δεν είναι νομική, αλλά πολιτική, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η άρση των διαμαρτυριών απαιτεί ευρύτερες κυβερνητικές αποφάσεις.

Advertisement

Απόρριψη εγκληματικής οργάνωσης

Παράλληλα, οι εισαγγελικές πηγές εκφράζουν την εκτίμηση ότι η κατηγορία της Εγκληματικής Οργάνωσης, την οποία ερευνά η Αστυνομία για τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί.

Όπως διευκρινίζουν, οι ενέργειες συνιστούν αδικήματα που διαπράχθηκαν από ένα «ενωμένο πλήθος», και όχι από μία δομημένη εγκληματική οργάνωση. Για να στοιχειοθετηθεί το σοβαρό αυτό αδίκημα, απαιτούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης και ένας σαφής εγκληματικός σκοπός, συνήθως με οικονομικό όφελος, στοιχεία που δεν πληρούνται στην παρούσα φάση.

Πηγή: Dikastiko

Advertisement