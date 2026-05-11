Κλειστό για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη, μετά τον εντοπισμό περιστατικού βακτηριακής μηνιγγίτιδας, σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φαιστού.

Το κρούσμα αφορά μαθήτρια της Γ’ Λυκείου, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας, έχει ήδη λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών της. Η μαθήτρια είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα την περασμένη Παρασκευή.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Δήμος Φαιστού επισημαίνει ότι η απόφαση για το κλείσιμο της σχολικής μονάδας ελήφθη αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου, καθώς και η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, ώστε να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του σχολείου.