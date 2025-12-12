Μπορεί να βρίσκεται τις τελευταίες μέρες σε επαγγελματικό ταξίδι στο Μεξικό, η Ιωάννα Τούνη όμως παρακολουθεί στενά όσα έχουν ειπωθεί εναντίον της στις εκπομπές μετά τη συνέντευξη του πρώην συντρόφου της στην Κατερίνα Καινούργιου, ενώ δεν διστάζει να απαντήσει και στα αρνητικά σχόλια που γράφονται για εκείνη στους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής η 32χρονη influencer και επιχειρηματίας προχώρησε σε ένα άνευ προηγουμένο ξέσπασμα εναντίον του Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσω TikTok, κατηγορώντας τον για παραποίηση της αλήθειας σχετικά με τις σχέσεις τους αλλά και τη συνεπιμέλεια του παιδιού τους ενώ εκείνος μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιδράσει, τουλάχιστον δημόσια στους ισχυρισμούς της Ιωάννας Τούνη.

«Όταν κάποιος σε πάρει τηλέφωνο και μιλήσετε οι δυο σας και σου πει πράγματα τα οποία δεν στέκουν, είναι αναλήθειες, είναι ψέματα, θα του πεις τη γνώμη σου, θα του πεις “όχι ρε φίλε, δεν ισχύει αυτό”» ξεκίνησε να λέει η Ιωάννα Τούνη. «Αν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με 15 ανθρώπους και ένας άνθρωπος ξεκινήσει να λέει πάλι για εσένα πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν είναι αλήθεια, πάλι θα του πεις πάλι δημόσια σε αυτούς τους 15 ανθρώπους “ρε φίλε μου τι είναι αυτά που λες, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, η πραγματικότητα είναι μια άλλη”. Το ότι βγήκα λοιπόν να κάνω δημόσιες τοποθετήσεις δεν ήταν κάτι που επέλεξα και είπα “αχ τι να κάνω σήμερα; Ας τοποθετηθώ δημόσια”.

Η Ιωάννα Τούνη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση: «Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ να διαψεύσω, ποιος θα το κάνει; Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος αλλά εγώ έτσι νιώθω κι έτσι έχω μάθει. Έχω μάθει σαν Ιωάννα να προστατεύω την αλήθεια. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα».

«Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας, ναι, εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”» διέψευσε τον πρώην σύντροφό της η Ιωάννα Τούνη. «Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και μόνιμα Θεσσαλονίκη. Βάσει κανονικών συνθηκών μια φορά τον μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Κλείνουμε το ένα πράγματα που δεν ισχύoυν. Όπως και πολλά ακόμα που αφορούν εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο».

Ιωάννα Τούνη: «Ο Δημήτρης δεν μου έχει συμπαρασταθεί ποτέ σε κανένα δικαστήριο»

«Ειπώθηκε επίσης στην εκπομπή ότι μιλάμε καθημερινά και έχουμε μια πολύ καλή σχέση και έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλούς μήνες» συνέχισε η Ιωάννα Τούνη. «Δεν μιλάμε καθόλου με τον Δημήτρη. Η μόνη επικοινωνία που έχω είναι με τον Πάρη σε βιντεοκλήσεις και προσπαθώ να μιλάω όσο μπορώ με τον 3χρονο γιο μου για να καταλάβω πώς είναι, τι κάνει- που το παιδί μια χαρά περνάει, δεν σας λέω προφανώς ότι δεν περνάει όμορφα στην Αθήνα, μια χαρά είναι το παιδί μου. Απλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν ισχύουν αυτά που άκουσα. Δεν ισχύουν αυτά που δημόσια ειπώθηκαν, οπότε δημόσια οφείλω, για εμένα, την αλήθεια γιατί εγώ έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος και μπορεί πολλές φορές να κάνω παρορμητικά και δυο πράγματα παραπάνω γιατί με τρώει το άδικο και η αλήθεια και λέω “τι ακούν πάλι τα αυτάκια μου;”»

«Δημόσια λοιπόν επίσης, πήρε τα εύσημα ο πρώην σύντροφός μου για το πόσο μου έχει συμπαρασταθεί στο δικαστήριο. Περιττό να πω ότι δεν μου έχει συμπαρασταθεί ποτέ σε κανένα δικαστήριο ο Δημήτρης, ούτε και όταν ήμασταν μαζί, αλλά πόσω μάλλον σήμερα που δεν οφείλει να μου συμπαραστέκεται ο άνθρωπος γιατί δεν έχουμε κάτι. Θεωρώ ότι αν ήθελε να μου συμπαρασταθεί, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, θα μου έστελνε ένα μήνυμα να μου πει “είσαι καλά; πως το βιώνεις όλο αυτό; Χρειάζεσαι κάτι από εμένα;” και δεν θα έκανε για το θεαθήναι μια δημόσια ανάρτηση η οποία είχε άλλο σκοπό από τον σκοπό»

«Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα που ακούω πλέον. Ειπώθηκε επίσης ότι όσον αφορά το παιδί μου και την ανατροφή του στην Αθήνα και το τι συμβαίνει, συγχαρητήρια στον πρώην σύντροφό μου. Επί λέξη του είπαν “συγχαρητήρια που άλλοι στη θέση σου θα είχαν δυο και τρεις Φιλιππινέζες”. Τα δέχτηκε αυτό τα συγχαρητήρια βέβαια. Ο Πάρης στην Αθήνα λοιπόν, μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ γλυκιά. Τον προσέχει πάρα πολύ από όσο βλέπω» αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη.

Δεν θα κρίνω εγώ αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, αυτό όμως είναι η αλήθεια. Για εμένα, αν βγαίνουμε να κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις ή να παίρνουμε δημόσια εύσημα για πράγματα, νομίζω το λιγότερο που οφείλουμε αν όχι στον εαυτό μας, στο παιδί μας, να λέμε τουλάχιστον την πραγματικότητα. Κι αν νομίζετε ότι αυτό που λέω θα πληγώσει το παιδί μου μεθαύριο, ο Πάρης γνωρίζει πολύ καλά ποιος του μαγειρεύει, ποιος τον αλλάζει. Ο γιος μου ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα που περιγράφω τώρα» κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.

«Δεν βγήκα να σχολιάσω τον πρώην σύντροφό μου για πράγματα που δεν βγήκε ο ίδιος να πει για εμένα και το παιδί μου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, θα μπορούσα να μην πω και τίποτα. Αλλά αυτό που οφείλω εγώ για τον εαυτό μου και το παιδί μου να αποκαταστήσω είναι η αλήθεια και είναι επίσης ότι εγώ σαν Ιωάννα ποτέ δεν θα δεχθώ να χτίζεται ένας ψεύτικος κόσμος γύρω από το παιδί μου και να κάνει το παιδί μου οκ μια κανονικότητα το ότι είναι ΟΚ να λέμε ψέματα και να παίρνουμε τα εύσημα για αυτά τα ψέματα και να χτίζουμε όλο το είναι μιας γύρω από ένα ψέματα».

Όπως ήταν λογικό, το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε τις πρωινές εκπομπές, με τις ομάδες τους να διχάζονται για το αν έχει δίκιο τελικά η Ιωάννα Τούνη ή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου:

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μάλιστα, ο Τάσος Τεργιάκης υποστήριξε πως η Ιωάννα Τούνη ψεύδεται σχετικά με το θέμα της επιμέλειας του γιου της.