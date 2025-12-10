Νέο κύκλο έντασης ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου άνοιξε η συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης. Ο γνωστός instagrammer ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι η Ιωάννα που ερωτεύτηκε το 2021 δεν έχει πλέον σχέση με την Ιωάννα του 2025 καθώς τότε ερχόταν μόνο με ένα σακίδιο πλάτης στην Αθήνα ενώ τώρα κάνει ταξίδια σε πολυτελείς μακρινούς προορισμούς- τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο Μεξικό.

Η Ιωάννα Τούνη στο Μεξικό (instagram/j.touni)

Η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη δεν άργησε να έρθει: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα» έγραψε στο TikTok προσθέτοντας: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».

Η αλήθεια είναι πως κατά τη διάρκεια της σχέσης τους το ζευγάρι έκανε αρκετά ταξίδια σε ακριβούς μακρινούς προορισμούς του εξωτερικού, όπως στις εξωτικές Μπαχάμες, την Τουλούμ του Μεξικού, τις Σεϋχέλλες και τις Μαλδίβες και έδειχναν να το απολαμβάνουν και οι δύο εξίσου.

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα αναφέρθηκαν εκτενώς στις απαντήσεις της Ιωάννας Τούνη στα σχόλια των followers της. «Να το παίζεις “καλός” ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου» έγραψε μεταξύ άλλων η 32χρονη κορυφαία ελληνίδα influencer γεγονός που δείχνει ότι οι σχέσεις της με τον πρώην σύζυγό της -είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης- είναι αρκετά τεταμένες.

Η Κατερίνα Καινούργιου από την άλλη, φάνηκε να υπερασπίζεται περισσότερο τον Δημήτρη Αλεξάνδρου παρά την Ιωάννα Τούνη τονίζοντας ότι το σχόλιό του δεν είχε γίνει με κακία. «Και τις τέλειες σχέσεις να μην έχουν οφείλουν να είναι αρμονικά μεταξύ τους για τα μάτια του παιδιού τους» σχολίασε.

Ιωάννα Τούνη: Γιατί έχει θυμώσει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν όλο αυτό το διάστημα από ψυχρές έως εχθρικές. Μάλιστα την εβδομάδα που είχε γίνει το δικαστήριο για το revenge porn, παρά το δημόσιο μήνυμα στήριξής του προς εκείνη, είχε συμβεί κάτι μεταξύ τους που την απογοήτευσε πάρα πολύ καθώς, όπως λέει το περιβάλλον της, ερχόταν σε αντίθεση με όσα έγραφε στην ανάρτησή του. «Τους τελευταίους μήνες έχει μάθει πολλά που την έχουν πληγώσει βαθιά» αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον της.