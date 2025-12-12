Η Taylor Swift αποκάλυψε ότι ο ιστορικός θρίαμβος της παγκόσμιας περιοδείας της, «Eras Tour», της επέτρεψε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιθυμία της, να αποκτήσει μετά από χρόνια προσπαθειών, τα δικαιώματα των αυθεντικών ηχογραφήσεων των έργων της.

Σύμφωνα με τους The New York Times, η περιοδεία σημείωσε έσοδα που ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. «Έτσι ξόδεψα τα χρήματα από την περιοδεία», είπε χαρακτηριστικά, καλεσμένη στην εκπομπή «The Stephen Colbert Show». «Χάρη στους θαυμαστές μου κατάφερα να πάρω πίσω τη μουσική μου», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το Ε!Νews, τον περασμένο Μάιο, η Swift μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση της εξαγοράς των masters της από τη Shamrock Capital η οποία είχε αποκτήσει τα δικαιώματα το 2020 από τη δισκογραφική εταιρεία Ithaca Holdings του Σκούτερ Μπράουν.

«Το μόνο που ήθελα ποτέ, ήταν η ευκαιρία να δουλέψω αρκετά σκληρά ώστε κάποια μέρα να αγοράσω τη μουσική μου χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς συνεργασίες, με πλήρη αυτονομία», είχε γράψει μεταξύ άλλων σε μια ευχαριστήρια επιστολή προς τους θαυμαστές της, προσθέτοντας: «Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον κόσμο της Shamrock Capital που ήταν οι πρώτοι που μου την πρόσφεραν».

Συνεχίζοντας τη συζήτηση με τον οικοδεσπότη Στίβεν Κόλμπερτ, η ποπ σταρ αναφέρθηκε και σε μία άλλη κομβική στιγμή που πραγματοποιήθηκε το 2025, τον αρραβώνα της με τον σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ