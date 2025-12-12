Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ δημοσίευσαν την Παρασκευή νέες φωτογραφίες από την έπαυλη του Τζέφρι Eπστάιν, στις οποίες εμφανίζονται πολλές ισχυρές προσωπικότητες που ανήκαν στον κύκλο του αποθανόντος εμπόρου λευκής σαρκός, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Ντόναλντ Tραμπ, ο πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Γούντι Αλλεν και άλλοι.

Πολλοί από αυτούς τους άνδρες είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με τον Eπστάιν, αν και οι φωτογραφίες ενδεχομένως να ρίξουν νέο φως στην έκταση αυτών των σχέσεων.

Συνολικά, οι 19 φωτογραφίες – οι οποίες, σύμφωνα με την επιτροπή, προέρχονται από την έπαυλη του Eπστάιν – ενισχύουν την άποψη ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν σχέσεις με μια μεγάλη ποικιλία ισχυρών και γνωστών προσωπικοτήτων, οι σχέσεις των οποίων με αυτόν βρίσκονται τώρα υπό σημαντική εξέταση.

Μάλιστα μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα μπολ με προφυλακτικά με μια καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ. Το μπολ έχει μια πινακίδα που λέει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» και κάθε προφυλακτικό φέρει μια εικόνα του προσώπου του Τραμπ με το κείμενο «Είμαι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ!».

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον Τραμπ με έξι γυναίκες με γιρλάντες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί από την επιτροπή. Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Eπστάιν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Eπστάιν, την Γκίσλεϊν Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς με τον τέως Πρίγκιπα Αντριου.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ούτε πιστεύεται ότι απεικονίζει ανήλικα κορίτσια. Δεν ήταν αμέσως σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ούτε από ποιον.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς δεν αποτελούν τα αρχεία του Επστάιν τα οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ζητήσει να αποδεσμευτούν έως τις 19 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με δήλωση του βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία, η Επιτροπή εξετάζει περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες που προέρχονται από την περιουσία του Έπσταϊν και σκοπεύει να δημοσιοποιήσει επιπλέον υλικό «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

