Μία ακόμα γαλαζοαίματη φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Τζέφρι Eπστάιν, μετά τη δραματική πτώση του Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ (τέως Πρίγκιπα Αντριου) λόγω των σχέσεών του με τον αποθανόντα παιδεραστή. Πλέον υποστηρίζεται ότι και η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας συναντήθηκε με τον Eπστάιν σε αρκετές περιπτώσεις.

Πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Καρολο Φίλιππο της Σουηδίας το 2015, η 41χρονη ήταν σταρ ριάλιτι σόου και μοντέλο εσωρούχων. Σύμφωνα με διαρρεύσαντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αποθανών καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας προσκάλεσε την πριγκίπισσα Σοφία να τον επισκεφτεί στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, σύμφωνα με την Express.

Princess Sofia of Sweden met several times with Jeffrey Epstein — who invited her to his now-infamous private island https://t.co/TGVoVlteHg pic.twitter.com/B11DbqoTAc — New York Post (@nypost) December 10, 2025

Σύμφωνα με δημοσίευμα του μη κερδοσκοπικού ιστότοπου ddosecrets.com και αναφορά της σουηδικής εφημερίδας Dagens Nyheter, ο Eπστάιν πρόσφερε επίσης στη Σοφία, που ήταν τότε 21 ετών, και στη φίλη της θέσεις σε σχολή υποκριτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν συστηθεί αρκετές φορές από μια Σουηδή επιχειρηματία, την Mπάρμπρο Ενμπομ, μέντορα της πριγκίπισσας Σοφίας.

Wow, Swedish Princess Sofia confirms (via the Royal PR desk) she was hanging with Epstein and introduced by "girl supplier" Barbro Ehnbom (another Maxwell type female). Barbro is Epstein's Swedish connection and her BBB network.



All these "Brothel mothers"… 😲@_whitneywebb pic.twitter.com/cz0gPwjCaZ — Rikk Show (@Rikk_Show) December 9, 2025

Το… αμαρτωλό email

Η Ενμπομ φέρεται να έστειλε ένα email στον Eπσάιν στις 18 Δεκεμβρίου 2005, το οποίο έγραφε: «Αυτή είναι η Σοφία, μια επίδοξη ηθοποιός που μόλις έφτασε στη Νέα Υόρκη. Είναι το κορίτσι για το οποίο σου είπα πριν φύγω, που σκέφτηκα ότι θα ήθελες να γνωρίσεις. Ίσως μπορούμε να σε επισκεφτούμε πριν φύγεις για διακοπές;»

Ο Eπστάιν απάντησε: «Είμαι στην Καραϊβική. Θέλει να έρθει για μερικές μέρες; Θα της στείλω εισιτήριο». Η σουηδική βασιλική οικογένεια ισχυρίστηκε ότι η Σοφία δεν δέχτηκε την πρόσκληση στο διαβόητο σπίτι του Eπστάιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς.

Can't get over this email that Epstein sent to Sofia, the princess of Sweden in 2005, asking her to come to the Caribbean to meet him

Ωστόσο, δεν αποκάλυψαν πώς και πότε συναντήθηκε με τον Eπστάιν. Επιβεβαιώνοντας ότι η Σοφία είχε συναντήσεις με τον Επστάιν πριν από την καταδίκη του, η δήλωση της βασιλικής οικογένειας αναφέρει: «Η πριγκίπισσα Σοφία έχει συστηθεί στον εν λόγω άνθρωπο σε μερικές περιπτώσεις γύρω στο 2005».

Η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι η Σοφία συνάντησε τον Επστάιν κατά τη διάρκεια ενός από τα δείπνα που η Ενμποπ φέρεται να βοήθησε στην οργάνωσή τους στην έπαυλη του Επστάιν στην πολυτελή συνοικία Απερ Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την βασιλική οικογένεια, η πριγκίπισσα Σοφία δεν είχε καμία επαφή με τον Επστάιν μετά τις συναντήσεις τους το 2005.

Η πριγκίπισσα Σοφία — η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η πιο σκανδαλώδης πριγκίπισσα στον κόσμο — εμφανίστηκε στο ριάλιτι σόου «Paradise Hotel» το 2005, πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και γνωρίσει τον Επστάιν.

Το 2004, πόζαρε τόπλες με έναν βόα σε ένα ανδρικό περιοδικό και συνέχισε να γράφει στο blog της για την συμμετοχή της σε πολυτελείς πάρτι με διασημότητες.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε σε μια φυλακή του Μανχάταν ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση το 2019.

