Το «πράσινο φως» για τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ των πρακτικών του ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικών εγκλημάτων του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019 έδωσε σήμερα (10/12) ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη.

Η απόφαση του δικαστή του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου, Ρίτσαρντ Μπέρμαν, ανατρέπει την προηγούμενη απόφασή του τον Αύγουστο να κρατηθεί το υλικό σφραγισμένο. Τότε, ο δικαστής Μπέρμαν είχε απορρίψει το αίτημα του υπουργείου δικαιοσύνης λόγω ανησυχιών για «πιθανές απειλές για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των θυμάτων».

Ωστόσο, τώρα ο ίδιος δικαστής επικαλέστηκε έναν νέο νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και απαιτεί από το υπουργείο δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν. Πρόκειται για τον νόμο Epstein Files Transparency Act, ο οποίος υπογράφηκε σε νόμο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο μήνα.

Πηγή: Reuters

Ο νόμος απαιτεί από το υπουργείο δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει ανακριτικό υλικό σχετικό με τον Έπσταϊν έως τις 19 Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων αποχαρακτηρισμένων αρχείων, εγγράφων και επικοινωνιών.

Επίσης επιτρέπει στο υπουργείο να παρακρατήσει αρχεία που σχετίζονται με ενεργές ποινικές έρευνες ή εγείρουν ζητήματα ιδιωτικότητας.

Στη νεότερη απόφασή του, ο δικαστής Μπέρμαν δήλωσε ότι τα θύματα έχουν το δικαίωμα «να προστατευθούν η ταυτότητα και η ιδιωτικότητά τους», προσθέτοντας ότι η «ασφάλεια και η ιδιωτικότητά τους είναι υψίστης σημασίας».

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση υλικού από τις έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαφάνεια σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να σκιάζεται από ερωτήματα και θεωρίες. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε θα δημοσιοποιηθεί το υλικό.

Είναι η τρίτη φορά από τότε που εισήχθη ο νέος νόμος που ομοσπονδιακός δικαστής εγκρίνει παρόμοια αιτήματα του υπουργείου δικαιοσύνης. Την Τρίτη, άλλος δικαστής εξέδωσε παρόμοια απόφαση στην υπόθεση της Γκιλέν Μαξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στη διευκόλυνση της κακοποίησης από τον Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Μαξγουελ στρατολογούσε και προετοίμαζε κορίτσια, μερικά μόλις 14 ετών, μεταξύ 1994 και 2004, πριν κακοποιηθούν από τον Έπσταϊν. Εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Την περασμένη Παρασκευή, ένας δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε διαφορετικό αίτημα για την αποσφράγιση πρακτικών του ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων από άλλη έρευνα για τον Έπσταϊν από το 2005 και το 2007.

(Με πληροφορίες από CNN)

