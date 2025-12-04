Οι αινιγματικές λέξεις που εμφανίζονται γραμμένες σε έναν μαυροπίνακα στις φωτογραφίες από το σπίτι του Τζέφρι Επστάιν στην Καραϊβική έχουν προκαλέσει έντονες εικασίες για τα πιθανά σχέδια του καταδικασμένου παιδεραστή.

Στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τετάρτη —10 φωτογραφίες και 4 βίντεο από την κατοικία του εκλιπόντος επιχειρηματία— περιλαμβάνεται ένας μαυροπίνακας σε έναν από τους χώρους, γεμάτος μυστηριώδεις λέξεις, καθώς και ένα άλλο δωμάτιο όπου φαίνεται μια οδοντιατρική καρέκλα, πλαισιωμένη από ανατριχιαστικές μάσκες στους τοίχους.

Πέρα από τη βιβλιοθήκη και το αυτοσχέδιο οδοντιατρείο, οι εικόνες παρουσιάζουν και ένα χαμάμ γεμάτο κουτιά με πετσέτες, λευκά είδη, μαξιλάρια και προϊόντα μπάνιου. Το φωτογραφικό υλικό προσφέρει μια ανατριχιαστική «ξενάγηση» στο νησί όπου ο Επστάιν φέρεται να διέπραττε πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ο μαυροπίνακας στο δωμάτιο που μοιάζει με γραφείο. Πάνω του φαίνονται γραμμένες, με λευκή κιμωλία, οι λέξεις: «δύναμη», «πτερύγιο», «phy», «διανοούμενος», «πολιτικός», «φυτά», «εξαπάτηση», «καθρέφτης στο πρόσωπο», «αλήθεια», «χρόνος», «μουσική» και «εμφανίζεται!». Πολλές ακόμη έχουν σβηστεί.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε διαρρεύσει μια παλαιότερη φωτογραφία του ίδιου πίνακα, στην οποία διακρίνονταν λιγότερες σβησμένες λέξεις. Σε εκείνη την εκδοχή, η φράση «σκοτεινός εγκέφαλος» ή «υγρός εγκέφαλος» παρέμενε ορατή πριν από τη διαγραφή της.

Μία από τις κυρίαρχες εικασίες ήταν ότι ο όρος «dank brain» ίσως αποτελεί τίτλο κάποιου έργου —«Project Dank Brain». Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, οι λέξεις μπορεί να υποδηλώνουν δραστηριότητες που προσπαθούσε να οργανώσει ο Επστάιν: «Δύναμη, εξαπάτηση, φυτά;».

Άλλη θεωρία που διατυπώθηκε online είναι ότι ο πίνακας λειτουργούσε ως πρόχειρος οδηγός για το «πώς να επηρεάσεις τον κόσμο», ξεκινώντας από την «εξουσία», η οποία φαίνεται να συνδέεται με τις λέξεις «fin», «phy», «intellectual» και «political». Αυτό ερμηνεύεται ως αναφορά στην οικονομική, φυσική, διανοητική και πολιτική δύναμη —γνωρίσματα που ο Επστάιν διέθετε σε μεγάλο βαθμό στα χρόνια της επιρροής του, σύμφωνα με τη MailOnline.

Κάποιοι άλλοι χρήστες υπέθεσαν ότι «οι πιο σημαντικές λέξεις περιστρέφονται γύρω από τη δύναμη και την εξαπάτηση», στοιχείο που θεωρούν ότι ίσως αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο Επστάιν απέκτησε την επιρροή του.

Σε μεταγενέστερη διαρροή της ίδιας πινακίδας, η φράση «σκοτεινός εγκέφαλος» ή «υγρός εγκέφαλος» εμφανίστηκε ξανά, έπειτα από αρχική διαγραφή της. Το νόημά της μπέρδεψε πολλούς χρήστες του Reddit, με έναν να σχολιάζει: «Δεν έχω ιδέα γιατί αυτά τα πράγματα διαγράφηκαν».

Οι νέες φωτογραφίες προσφέρουν μία σοκαριστική ματιά στο εσωτερικό του Little St. James, του ιδιωτικού νησιού του Επστάιν στις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους. Εκεί φιλοξενούσε υψηλόβαθμους επισκέπτες, αλλά και νεαρά κορίτσια που, σύμφωνα με καταγγελίες, μεταφέρονταν με το ιδιωτικό του τζετ, γνωστό ως «Lolita Express».

Η πρόσφατη διαρροή, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει όλα τα αρχεία του Επστάιν, τα οποία το Κογκρέσο ενέκρινε τον περασμένο μήνα να δημοσιοποιηθούν πλήρως. Το πλήρες αρχείο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα μέσα στον μήνα, μετά την υπογραφή του ιστορικού «Epstein Transparency Act» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε στη Daily Mail ότι περιμένει από τους Δημοκρατικούς να εξηγήσουν γιατί ορισμένα μέλη του κόμματος συναντήθηκαν με τον Επστάιν μετά την ποινή φυλάκισης του 2008, όταν εκείνος είχε ομολογήσει την ενοχή του για προσέλκυση και προμήθεια ανήλικου για πορνεία.

Η υπόθεση εναντίον του Επστάιν —η οποία αναμενόταν να αποκαλύψει πρόσωπα υψηλού προφίλ— δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς ο επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες. Κατηγορούνταν ότι είχε κακοποιήσει και εκμεταλλευθεί δεκάδες ανήλικα κορίτσια, ηλικίας ακόμη και 14 ετών, με την τελευταία κατηγορία να ασκείται τον Ιούλιο του 2019.

Στις 10 Αυγούστου 2019, βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη, ενώ περίμενε τη δίκη για σεξουαλική εμπορία. Παρότι συνωμοσιολόγοι επιμένουν ότι δολοφονήθηκε, ο θάνατος του κρίθηκε τελικά ως αυτοκτονία.

Η Ghislaine Maxwell, συνεργός και ερωμένη του, είναι το μοναδικό πρόσωπο που εκτίει ακόμη ποινή για τα εγκλήματα που σχετίζονται με τον Επστάιν. Είχε συναντηθεί νωρίτερα φέτος με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε φυλακή χαμηλότερης ασφάλειας στο Τέξας.