Guardian: Τα 20 καλύτερα τραγούδια του 2023

Στην τελική ευθεία για τον αποχαιρετισμό του έτους που αφήνουμε, 30 και πλέον μουσικοί συντάκτες του Guardian ψήφισαν τα 20 καλύτερα τραγούδια του 2023.

Στη λίστα βρίσκεται το αμερικανικό indie supergroup Boygenius, οι Λονδρέζοι Blur, η Μπίλι Άιλις, η Κάιλι Μινόγκ, οι αγαπημένοι The National και στην κορυφή η Λάνα Ντελ Ρέι. Στην εικοσάδα και μερικά διαμαντάκια.

Αυτά είναι τα 20 καλύτερα τραγούδια του 2023, σύμφωνα με τον Guardian:

1. Lana Del Rey - A&W

2. PinkPantheress and Ice Spice - Boy’s a Liar Pt 2

3. NewJeans - Super Shy

4. Kylie Minogue - Padam Padam

5. Troye Sivan - Rush

6. Blur - The Narcissist

7. Olivia Rodrigo - Vampire / Bad Idea Right?

8. Yaeji - For Granted

9. Central Cee x Dave - Sprinter

10. Lankum - Go Dig My Grave

11. Billie Eilish - What Was I Made For?

12. Charli XCX - Speed Drive

13. Jorja Smith - Little Things

14. Big Thief - Vampire Empire

15. Young Fathers - I Saw

16. Sampha - Spirit 2.0

17. Miley Cyrus - Flowers

18. Hudson Mohawke and Nikki Nair - Set the Roof ft Tayla Parx

19. Boygenius - Not Strong Enough

