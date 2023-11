Indiewire: Οι 25 καλύτερες ταινίες του 2023

«… Αυτή η γοητεία για το άγνωστο είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μυστηρίων του «Asteroid City» και του «The Boy and the Heron», μεταξύ των πραγματικών ή φανταστικών multi-verses του «Spider-Man» και του «Past Lives» και μεταξύ της ταπείνωσης του ηττημένου στο φινάλε του «The Killers of the Flower Moon» του Σκορσέζε και στην αλαζονεία του δικηγόρου που χαμογελάει σε όλες τις σκηνές του δικαστηρίου στο «Anatomy of a Fall». Ήταν μια χρονιά κατά την οποία πολλές από τις πιο ηχηρές ταινίες προσπάθησαν να αποτυπώσουν τα θραύσματα του παρελθόντος ή να αγκαλιάσουν την απόλυτη αταξία σε μια προσπάθεια να συμφιλιωθούν με τις εντάσεις του παρόντος…», όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.