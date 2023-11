«The Boy and The Heron»: Στο σύμπαν του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφορία του «The Boy and the Heron» στην Ιαπωνία, η Elysian Film Group έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της ταινίας του Χαγιάο Μιγιαζάκι. Σημειώνεται ότι τόσο ο δημιουργός όσο και το Studio Ghibli -η εταιρεία παραγωγής και διανομής anime της οποίας ο Ιάπωνας auteur είναι ιδρυτικό μέλος- δεν έκαναν (συνειδητά) καμία προωθητική ενέργεια: Η ταινία κυκλοφόρησε χωρίς να έχει προηγηθεί ούτε τρέιλερ -μόνο μία αφίσα.