via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Πρωτιά για τη Miley Cyrus

Το “Kill Bill” της SZA είναι το δεύτερο τραγούδι της χρονιάς, ενώ το “As It Was” του Harry Styles, το “Seven” του μέλους των BTS Jung Kook featuring Latto και το “Ella Baila Sola” των Eslabon Armado και Peso Pluma έρχονται στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.